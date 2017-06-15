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15 июня 2017, 18:43 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Судья Ирматов: Система видеопомощи арбитрам должна быть использована на ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов высказался за применение системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

«Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности. Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил. Думаю, эта система должна быть использована и на чемпионате мира в России», — отметил Ирматов.

По его мнению, использование системы не сделает матчи затянутыми. «Суть программы в том, что аккуратность принятия решений важнее затраченного времени. На принятие решения может понадобиться минута-полторы, а серьезная ошибку арбитра могут обсуждать годами и десятилетиями», — сказал Ирматов.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.
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