Судья Ирматов: система видеопомощи арбитрам должна быть использована на ЧМ-2018

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.

«Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности. Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил. Думаю, эта система должна быть использована и на чемпионате мира в России», — отметил Ирматов.

По его мнению, использование системы не сделает матчи затянутыми. «Суть программы в том, что аккуратность принятия решений важнее затраченного времени. На принятие решения может понадобиться минута-полторы, а серьезная ошибку арбитра могут обсуждать годами и десятилетиями», — сказал Ирматов.

Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.