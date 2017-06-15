Судья Ирматов: Система видеопомощи арбитрам должна быть использована на ЧМ-2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов высказался за применение системы видеопомощи судьям (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.
Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций, который стартует 17 июня.
«Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности. Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр
По его мнению, использование системы не сделает матчи затянутыми. «Суть программы в том, что аккуратность принятия решений важнее затраченного времени. На принятие решения может понадобиться
Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.
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