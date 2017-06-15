Кризис в Персидском заливе не оказал влияния на подготовку к ЧМ-2022 в Катаре

«Я могу заверить всех, что ситуация не оказала никакого эффекта на рабочий процесс на объектах чемпионата мира — 2022, работа идет согласно плану», — приводит заявление катарская газета «Аль-Ватан». При этом аль-Кувайри подчеркнул, что перед началом работ комитетом был разработан план, предусматривающий альтернативные источники сырья и строительных материалов и их доставку морским и авиасообщением.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в 8−10 миллиардов долларов, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми — минимума, предусмотренного Международной федерации футбола (ФИФА).