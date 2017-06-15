Юношеские спортшколы в Калининграде смогут пользоваться строящимся к ЧМ-2018 стадионом
КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Юношеские спортивные школы по футболу смогут пользоваться стадионом, который возводят в Калининграде к чемпионату мира 2018 года, после завершения строительства. Об этом сообщил в четверг ТАСС врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя соответствующий вопрос, заданный в ходе «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину.
«Безусловно, да (будут пользоваться стадионом). В конце сезона мы спасли наш футбольный клуб “Балтика” и его будем его активно развивать и стремиться к тому, чтобы он вышел в РФПЛ (Российская футбольная премьер- лига). Есть стадион, который будет достроен в конце этого года, он достоин того, чтобы проводить там матчи высокого уровня, уровня
Контракт на сумму в 17 млрд 362 млн рублей на возведение арены был подписан в декабре 2015 года с компанией «Крокус Интернешнл». В
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