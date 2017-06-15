Юношеские спортшколы в Калининграде смогут пользоваться строящимся к ЧМ-2018 стадионом

«Безусловно, да (будут пользоваться стадионом). В конце сезона мы спасли наш футбольный клуб “Балтика” и его будем его активно развивать и стремиться к тому, чтобы он вышел в РФПЛ (Российская футбольная премьер- лига). Есть стадион, который будет достроен в конце этого года, он достоин того, чтобы проводить там матчи высокого уровня, уровня премьер-лиги. И, конечно, наши молодые ребята, у нас хорошая футбольная школа, в обязательном порядке будут пользоваться этой инфраструктурой, которая создается в рамках чемпионата», — сказал он.

Контракт на сумму в 17 млрд 362 млн рублей на возведение арены был подписан в декабре 2015 года с компанией «Крокус Интернешнл». В пресс-службе областного правительства уточнили, что строительство стадиона «Калининград» идет в соответствии с графиком. Ведутся работы по отделке внутренних помещений, наружной облицовке, формированию футбольного поля, завершается строительство инженерной инфраструктуры. Строительство стадиона, размещенного на площадке 24,2 га и рассчитанного на 35 тыс. мест, должно закончиться к концу 2017 года.