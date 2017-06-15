Меркушкин: Строительство отелей в Саранске к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую

«Мы строим только те объекты, которые будут востребованы по окончании чемпионата. Это две новые гостиницы Mercure 4* на 115 номеров, готовность ее составляет за год до чемпионата более 85%, и Sheraton 5*, отель будет введен в эксплуатацию в III квартале 2017 года, работы идут в соотвествии с графиком», — сказал он, подчеркнув, что строительство гостиниц выходит на «финишную прямую».

В Мордовии ведется строительство жилищно-гостиничного комплекса «Тавла», который будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. По словам Меркушкина, комплекс «Тавла» состоит из нескольких высотных зданий, которые в период чемпионата мира будут эксплуатироваться как две гостиницы в 16 этажей уровня 4* и две гостиницы в 14 этажей уровня 3*. «После проведения чемпионата мира это будут квартиры, в том числе отданные под социальные программы Республики Мордовия, в том числе новое жилье в этом комплексе получат многодетные семьи Мордовии», — пояснил Меркушкин.

Он также подчеркнул, что преображается и сам Саранск, в ожидании гостей летом 2018 года столица Мордовии строит современный и удобный аэропорт, ведется модернизация дорожной сети.

«Идет большая работа по совершенствованию общественного транспорта Саранска. Буквально на днях были доставлены в город 30 новых низкопольных троллейбусов, до этого город закупил 50 автобусов. К чемпионату мира по футболу будет обновлен парк машин скорой помощи, произведен капитальный ремонт нескольких городских больниц», — пояснил собеседник агентства.