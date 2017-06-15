Меркушкин: Строительство отелей в Саранске к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую
ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Работы по строительству гостиниц, которые возводятся в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года, идут в соотвествии с графиком, ряд объектов будет сдан осенью 2017 года. Об этом ТАСС сообщил министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин, комментируя готовность Саранска к проведению мирового первенства.
«Мы строим только те объекты, которые будут востребованы по окончании чемпионата. Это две новые гостиницы Mercure 4* на 115 номеров, готовность ее составляет за год до чемпионата более 85%, и Sheraton 5*, отель будет введен в эксплуатацию в III квартале 2017 года, работы идут в соотвествии с графиком», — сказал он, подчеркнув, что строительство гостиниц выходит на «финишную прямую».
В Мордовии ведется строительство
Он также подчеркнул, что преображается и сам Саранск, в ожидании гостей летом 2018 года столица Мордовии строит современный и удобный аэропорт, ведется модернизация дорожной сети.
«Идет большая работа по совершенствованию общественного транспорта Саранска. Буквально на днях были доставлены в город 30 новых низкопольных троллейбусов, до этого город закупил 50 автобусов. К чемпионату мира по футболу будет обновлен парк машин скорой помощи, произведен капитальный ремонт нескольких городских больниц», — пояснил собеседник агентства.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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