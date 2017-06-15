Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского «Зенита» и бывший футболист сборной России Александр Кержаков стал послом
Санкт-Петербурга на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
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Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард — лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 — за сборную России (рекорд).
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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