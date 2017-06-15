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15 июня 2017, 13:08 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского «Зенита» и бывший футболист сборной России Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

<em>МОСКВА 15 июня. /ТАСС/. </em>Нападающий <span class=error>санкт</span>- петербургского Зенита и бывший футболист сборной России Александр <span class=error>Кержаков</span> стал послом <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com. Увеличить
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Также звания посла города на международном турнире удостоился президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард — лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 — за сборную России (рекорд).

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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