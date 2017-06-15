Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018

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Также звания посла города на международном турнире удостоился президент федерации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Кержаков является воспитанником академии «Зенита» и играл за основную команду в 2001—2006 годах и с 2010 года по настоящее время. 34-летний форвард — лучший бомбардир в истории российского футбола, забил 233 мяча в различных турнирах, в том числе 30 — за сборную России (рекорд).