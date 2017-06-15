В ФИФА поддержали внедрение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

В ней принимают участие директор ФИФА по развитию Марко ван Бастен, глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

«ФИФА призывает судей более строго подходить к подсчёту дополнительного времени в каждом из таймов. Кроме того, арбитры должны активнее напоминать вратарям держать мяч в руках не более шести секунд, чтобы играть была динамичной. Это старое правило, о котором забывают», — передаёт слова ван Бастена корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Мы поддерживаем внедрение системы видеопомощи арбитрам и использование её на чемпионате мира в России. Не боимся вызовов, а наши судьи быстро обучаются. Футбол — сложная игра, которая становится всё быстрее и быстрее. Цена ошибки очень высока. Но, конечно, мы просим судей, чтобы они не боялись сами принимать решения, не надеясь на видеопомощника. Мы протестировали систему VAR на молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. Она хорошо себя показала. В 52 матчах было 12 случаев, когда виодеопомощник изменил решение судьи. Мы хотим, чтобы имидж футбола был чистым, а результаты — справедливыми» — отметил Бузакка.