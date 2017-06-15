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15 июня 2017, 10:42 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Штилике отправлен в отставку

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу немец Ули Штилике отправлен в отставку, сообщает Рейтер.

Штилике был уволен в четверг, спустя два дня после поражения южнокорейской команды в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года от команды Катара (2:3). 62-летний немец подвергался критике за нестабильную игру сборной в рамках отбора: южнокорейцы проиграли в двух матчах из последних четырех.

На чемпионат мира напрямую выйдут команды, которые займут первое и второе места в двух группах третьего раунда отбора в зоне Азии. Команды, занявшие третье место, продолжат борьбу за путевку на мундиаль в 4-м раунде отбора. После игры со сборной Катара южнокорейцы имеют в активе 13 очков и находятся на втором месте в группе А. Всего на одно очко от них отстает сборная Узбекистана. В группе осталось сыграть два матча, и в заключительном туре 5 сентября сборная Южной Кореи сыграет именно с командой Узбекистана.

Штилике возглавил южнокорейскую сборную в сентябре 2014 года, подписав четырехлетний контракт. Ранее он работал в тренерском штабе сборной Германии, тренировал молодежную и юниорские сборные Германии разных возрастов, работал главным тренером сборной Кот-д’Ивуара. На протяжении карьеры игрока Штилике провел более 100 матчей за менхенгладбахскую «Боруссию» и более 200 игр за мадридский «Реал».

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