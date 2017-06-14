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14 июня 2017, 20:41 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Меркушкин: Готовность стадиона «Мордовия-Арена» составляет 70%

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Готовность стадиона в Саранске, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, за год до начала турнира составляет 70%, работы идут в соответствии с графиком. Об этом рассказал ТАСС министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин.

Меркушкин: Готовность стадиона Мордовия-Арена составляет 70 - Фото Увеличить
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«Ориентировочная готовность стадиона по данным на 14 июня составляет более 70%. Срок ввода в эксплуатацию объекта намечен на декабрь 2017 года. Начинаются работы по покраске металлоконструкций купола стадиона. Сейчас наша первоочередная задача, чтобы все работы закончились в срок, а открывать стадион будем тестовыми мероприятиями. Надеемся, что в Саранске сыграет один из контрольных матчей сборная России», — сказал Меркушкин.

По его словам, все работы по подготовке к чемпионату мира по футболу идут в соответствии с графиком. В июле начнется устройство поля стадиона: будет засеяна трава, организована работа по поддержанию травяного покрытия поля. Кроме главной арены, где пройдут матчи чемпионата, в Саранске возводятся три тренировочные площадки, на которых после турнира будут заниматься дети из спортивных школ и секций.

«Мордовия-Арена» спроектирована таким образом, что часть трибун третьего яруса выполнена из металлических конструкций, которые после чемпионата мира будут разобраны и сам комплекс станет крупнейшим в Мордовии культурно- досуговым центром. В чаше стадиона и на его территории смогут проводиться и бизнес-конференции, и массовые культурные мероприятия, — пояснил Меркушкин.

Среди других объектов инфраструктуры, строящихся к чемпионату мира в Саранске, возведение гостиничного фонда и жилого микрорайона «Тавла», который во время турнира будет работать в качестве зоны размещения организаторов и участников мероприятия, а в режиме наследия станет современным благоустроенным микрорайоном, квартиры в котором получат участники государственных социальных программ в Мордовии.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.
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