Меркушкин: Готовность стадиона «Мордовия-Арена» составляет 70%

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«Ориентировочная готовность стадиона по данным на 14 июня составляет более 70%. Срок ввода в эксплуатацию объекта намечен на декабрь 2017 года. Начинаются работы по покраске металлоконструкций купола стадиона. Сейчас наша первоочередная задача, чтобы все работы закончились в срок, а открывать стадион будем тестовыми мероприятиями. Надеемся, что в Саранске сыграет один из контрольных матчей сборная России», — сказал Меркушкин.

По его словам, все работы по подготовке к чемпионату мира по футболу идут в соответствии с графиком. В июле начнется устройство поля стадиона: будет засеяна трава, организована работа по поддержанию травяного покрытия поля. Кроме главной арены, где пройдут матчи чемпионата, в Саранске возводятся три тренировочные площадки, на которых после турнира будут заниматься дети из спортивных школ и секций.

«Мордовия-Арена» спроектирована таким образом, что часть трибун третьего яруса выполнена из металлических конструкций, которые после чемпионата мира будут разобраны и сам комплекс станет крупнейшим в Мордовии культурно- досуговым центром. В чаше стадиона и на его территории смогут проводиться и бизнес-конференции, и массовые культурные мероприятия, — пояснил Меркушкин.

Среди других объектов инфраструктуры, строящихся к чемпионату мира в Саранске, возведение гостиничного фонда и жилого микрорайона «Тавла», который во время турнира будет работать в качестве зоны размещения организаторов и участников мероприятия, а в режиме наследия станет современным благоустроенным микрорайоном, квартиры в котором получат участники государственных социальных программ в Мордовии.