На будущем стадионе ЧМ-2018 в Волгограде произошел пожар

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Противники проведения чемпионата мира 2018 года в России получили новую пищу для размышлений: 14 июня на стадионе в Волгограде, который строится специально к мировому первенству в непосредственной близости от важнейшего исторического памятника Мамаев курган, произошел пожар. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в отдельном здании, которое возводили под нужды арены, вспыхнул утепляющий материал на площади в 20 кв. м. Хотя по видео, снятом очевидцами, кажется, что горит сам стадион, а охваченная территория намного превышает заявленную официально.

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По официальной версии, огонь удалось полностью потушить всего 13 минут спустя после того, как звонок о происшествии поступил дежурному диспетчеру.

«14 апреля 2017 года в 06:46 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города Волгограда. Пожарные расчеты третьей пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:59», — сказано на сайте местного отделения МЧС.

Однако сам пожар вспыхнул еще накануне вечером, и даже видеосвидетельства происшествия, опубликованные на видеохостинге Youtube, датируются 13 июня. Тем не менее, если верить официальным источникам, пострадать успела лишь небольшая часть объекта, так что даже не пришлось прерывать строительные работы, и «Волгоград-Арена» вместе с газоном должна быть готова точно к сроку, а именно к ноябрю 2017 года.

В пожаре никто не погиб и не пострадал, но чьи-то головы, скорее всего, все же полетят с плеч, поскольку причиной возгорания официально названо нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. Стоимость возведения 45-тысячной арены, которая по своей форме будет напоминать опрокинутый усеченный конус высотой 49,5 м и диаметром около 303 м, оценивается в 17 млрд руб, так что срыв строительства обошелся бы подрядчикам очень дорого.

Ситуацию может усугубить то, что работы по возведению стадиона должны завершиться не позднее 1 августа, поскольку уже в сентябре арену начнут засеивать газоном к грядущему чемпионату мира.

«Подрядчикам предстоит до 1 августа освободить территорию поля от строительных конструкций, чтобы в первой декаде сентября начать посев газона: по мнению специалистов, в волгоградском климате это лучшие агротехнические сроки», — сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

К настоящему моменту на стадионе уже успели завершить возведение трибун и монтаж несущей фасадной конструкции. Все еще ведутся работы по отделке внутренних помещений, налаживанию инженерных коммуникаций и остеклению арены красочными витражами площадью в 11 тыс. кв. м, а на самонесущих конструкциях фасада и ветрозащитных экранах планируется нанести рисунки с мотивами праздничного салюта Победы, поскольку город-герой Волгоград, с 1925 по 1961 носивший имя Сталинграда, сыграл огромную роль в Великой Отечественной войне.

После проведения чемпионата мира вместимость «Волгоград-Арены» планируют уменьшить до 35 тыс. зрительских мест, и, возможно, даже переименовать.

Дело в том, что во время международных соревнований стадионам запрещено носить коммерческие названия, поэтому, например, московская «Открытие Арена» во время Кубка конфедераций называется «Спартак». Однако, по информации V1.ru, в программу наследия стадиона был предусмотрительно включен пункт о возможной продаже названия арены коммерческим структурам по завершении мундиаля. Точно так же обстоят дела с аренами в Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и Нижнем Новгороде.

Еще одним вариантом имени для «Волгоград-Арены» является название, которое содержало бы слово «Сталинград». В 2015 году ветеранские организации города даже официально обратились к губернатору с просьбой увековечить историческую победу над фашистами в битве за «Сталинград» в названии арены.

Остается надеяться, что этот красивый и в какой-то мере исторический стадион будет готов в срок без новых происшествий.

Однако, к сожалению, это не единственный опасный случай, произошедший на «Волгоград-Арене». Весной 2016 года на стадионе рухнуло перекрытие второго этажа, не выдержав вес бетона. Тогда обошлось без пострадавших, однако месяцем ранее при демонтаже щитовой опалубки упал сам щит, и 21-летний строитель получил переломы костей таза. А в 2015 году на «Волгоград-Арене» обрушилась восьмиметровая металлоконструкция вместе с людьми, которые серьезно пострадали.

На других спортивных объектах будущего ЧМ-2018 также не обходится без инцидентов. Возле стадиона в Нижнем Новгороде в ноябре 2016 года также произошло возгорание. Огонь вспыхнул в 100 метрах от арены, но подоспевшие пожарные успели потушить его до того, как он перекинется на стадион.

На стадионе «Санкт-Петербург» по ходу строительства погибло пять рабочих.

4 декабря 2015 года в западной части Крестовского острова погиб рабочий-верхолаз, упавший с 52-метровой высоты. Через несколько дней смерть настигла еще одного строителя, сорвавшегося с крыши. Спустя восемь месяцев, 8 августа 2016 года, после падения с высоты четвертого этажа в Мариинской больнице скончался третий рабочий. А утром 7 октября на стройке произошел еще один несчастный случай — в шахту лифта с высоты 32 метров сорвался мужчина, принимавший участие в строительстве спорткомплекса. 16 ноября 2016 года на стройке был обнаружен труп 47-летнего рабочего без признаков падения с высоты и насильственной смерти. Предполагается, что смерть наступила вследствие заболевания сердца.