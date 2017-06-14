На будущем стадионе ЧМ-2018 в Волгограде произошел пожар
На стадионе в Волгограде, который возводят специально к чемпионату мира 2018 года в России, случился пожар. Причиной стало несоблюдение техники безопасности при проведении строительных работ. Пожарные оперативно справились с огнем, никто не пострадал. Ранее на этой арене уже рушились металлоконструкции и перекрытия этажей.
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Противники проведения чемпионата мира 2018 года в России получили новую пищу для размышлений: 14 июня на стадионе в Волгограде, который строится специально к мировому первенству в непосредственной близости от важнейшего исторического памятника Мамаев курган, произошел пожар. Как сообщила
По официальной версии, огонь удалось полностью потушить всего 13 минут спустя после того, как звонок о происшествии поступил дежурному диспетчеру.
«14 апреля 2017 года в 06:46 на пульт диспетчера
Однако сам пожар вспыхнул еще накануне вечером, и даже видеосвидетельства происшествия, опубликованные на видеохостинге Youtube, датируются 13 июня. Тем не менее, если верить официальным источникам, пострадать успела лишь небольшая часть объекта, так что даже не пришлось прерывать строительные работы, и «Волгоград-Арена» вместе с газоном должна быть готова точно к сроку, а именно к ноябрю 2017 года.
В пожаре никто не погиб и не пострадал, но
Ситуацию может усугубить то, что работы по возведению стадиона должны завершиться не позднее 1 августа, поскольку уже в сентябре арену начнут засеивать газоном к грядущему чемпионату мира.
«Подрядчикам предстоит до 1 августа освободить территорию поля от строительных конструкций, чтобы в первой декаде сентября начать посев газона: по мнению специалистов, в волгоградском климате это лучшие агротехнические сроки», — сообщила
К настоящему моменту на стадионе уже успели завершить возведение трибун и монтаж несущей фасадной конструкции. Все еще ведутся работы по отделке внутренних помещений, налаживанию инженерных коммуникаций и остеклению арены красочными витражами площадью в 11 тыс. кв. м, а на самонесущих конструкциях фасада и ветрозащитных экранах планируется нанести рисунки с мотивами праздничного салюта Победы, поскольку
После проведения чемпионата мира вместимость «Волгоград-Арены» планируют уменьшить до 35 тыс. зрительских мест, и, возможно, даже переименовать.
Дело в том, что во время международных соревнований стадионам запрещено носить коммерческие названия, поэтому, например, московская «Открытие Арена» во время Кубка конфедераций называется «Спартак». Однако, по информации V1.ru, в программу наследия стадиона был предусмотрительно включен пункт о возможной продаже названия арены коммерческим структурам по завершении мундиаля. Точно так же обстоят дела с аренами в Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Саранске и Нижнем Новгороде.
Еще одним вариантом имени для «Волгоград-Арены» является название, которое содержало бы слово «Сталинград». В 2015 году ветеранские организации города даже официально обратились к губернатору с просьбой увековечить историческую победу над фашистами в битве за «Сталинград» в названии арены.
Остается надеяться, что этот красивый и в
Однако, к сожалению, это не единственный опасный случай, произошедший на «Волгоград-Арене». Весной 2016 года на стадионе рухнуло перекрытие второго этажа, не выдержав вес бетона. Тогда обошлось без пострадавших, однако месяцем ранее при демонтаже щитовой опалубки упал сам щит, и 21-летний строитель получил переломы костей таза. А в 2015 году на «Волгоград-Арене» обрушилась восьмиметровая металлоконструкция вместе с людьми, которые серьезно пострадали.
На других спортивных объектах будущего ЧМ-2018 также не обходится без инцидентов. Возле стадиона в Нижнем Новгороде в ноябре 2016 года также произошло возгорание. Огонь вспыхнул в 100 метрах от арены, но подоспевшие пожарные успели потушить его до того, как он перекинется на стадион.
На стадионе «Санкт-Петербург» по ходу строительства погибло пять рабочих.
4 декабря 2015 года в западной части Крестовского острова погиб
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