Азмун и его команда

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Иранцы поставили восклицательный знак за два тура до окончания третьего отборочного раунда в Азии. Одержав в понедельник в Тегеране победу над командой Узбекистана со счетом 2:0 благодаря голам отлично знакомого россиянам Сердара Азмуна и его партнера Мехди Тареми, они гарантировали себе одно из двух первых мест в группе А. У «Тим Мелли» («Национальная команда» в переводе с персидского) 20 очков после 8 матчей, а у занимающей третью строчку узбекской сборной осталось 12.

Кстати, помимо Азмуна, за Иран в тегеранском поединке участвовали крайний защитник «Терека» Милад Мохаммади, а также Саид Эззатоллахи, который в минувшем сезоне выступал сначала за «Ростов», а потом за «Анжи».

Что касается прозвищ, то их у иранской сборной много. «Тим Мелли» — наиболее распространенное и простое. Есть и более цветастые: «Персидские звезды», «Иранские львы», «Принцы Персии», «Гепарды».

Обращают на себя внимания статистические показатели. На третьем отборочном этапе Иран сделал нулевые ничьи на выезде с Китаем и Сирией, а в остальных шести матчах добился побед. При этом он записал в актив в общей сложности 8 голов, то есть забивал в среднем по одному разу за игру. Главное же — ноль в графе пропущенных мячей!

В целом в рамках отборочной кампании Иран держит ворота на замке уже на протяжении 11 матчей. В последний раз их поразил на втором этапе футболист туркменской сборной Сарапов. Случилось это 12 ноября 2015 года.

МЕСТО, ГДЕ КАРЛУШ КЕЙРОШ НАШЕЛ СЕБЯ

Иран пробился в финальный турнир мирового чемпионата в пятый раз (1978, 1998, 2006, 2014), но до сих пор ему ни разу не удавалось сделать это, как теперь, два раза подряд. Причем, как и в прошлый раз, сборную вывел на ЧМ португалец Карлуш Кейрош. 64-летний специалист, который в прошлом тренировал «Спортинг» и «Реал», был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а также возглавлял национальные команды Португалии, ОАЭ и ЮАР, работает с иранской сборной уже на протяжении шести лет.

Поначалу Карлуш Кейрош договорился о работе на два с половиной года — до конца цикла ЧМ-2014. Но работа увенчалась успехом — завоеванием путевки в Бразилию. На заключительном отборочном этапе Иран занял с 16 очками первое место в группе, которая насчитывала пять, а не шесть, как теперь, сборных. Результативность, что примечательно, была идентичной — 8 голов в 8 матчах, а пропустила команда тогда дважды, что обернулось двумя поражениями.

КАПКАН ДЛЯ МЕССИ

В Бразилии же Иран начал с нулевой ничьей против Нигерии, а потом уступил с минимальным счетом Аргентине после гола на 90+1-й минуте Месси, которого вплоть до последних мгновений сумел нейтрализовать!

Своей дисциплинированной игрой в обороне с налаженной подстраховкой иранцы заслужили уважение всего мира. Да и в атаку они выходили быстро, так что вполне могли испортить настроение фавориту.

После матча Карлуш Кейрош не скрывал возмущения:

— Я горд за ребят. Они провели великий матч. Но мы не можем бороться одновременно и с арбитром, и с Месси. Именно в таком порядке. Судья не назначил чистый пенальти на Дежаге при счете 0:0! А ведь судьбу подобных матчей как раз и решают эпизоды. Очень жаль, ведь мы ни в коем случае не заслуживали поражения.

Ранее же после встречи с нигерийцами тренер изложил свое кредо: «Пусть другие забивают по пять мячей, для меня же главное — результат». Вот и теперь в отборочной кампании Иран не баловал фейерверками, а гнул свою линию и добивался, чего хотел. Вполне по-бердыевски, так что Азмуну не нужно было в сборной ломать себя.

Но вернемся на ЧМ-2014. В последнем матче Ирану обязательно требовалась победа над Боснией, дававшая ему хороший шанс на выход в плей-офф. Он «раздухарился» — и получилось 1:3.

Впрочем, в Иране остались довольны: самого Месси почти укротили, если бы не этот шайтан судья Мажич… Контракт Карлуша Кейроша продлили.

— Все считали, что на чемпионате мира нам ничего не светит. Между тем мы сыграли вничью с одной из лучших африканских сборных, были не слабее самой Аргентины и забили гол Боснии. В общем, я счастлив — и за себя, потому что это особенный мяч, и за страну в целом, — подвел итог автор гола Реза Гучаннеджад.

Этот нападающий маленьким ребенком эмигрировал с родителями в Голландию, играл за ее юношеские сборные, но Карлуш Кейрош убедил его выбрать сборную страны предков. На сегодняшний день Гучаннеджад — игрок «Херенвена».

Есть в команде и другие футболисты из европейских чемпионатов. 33-летний полузащитник-капитан Масуд Шоджаи играет за греческий «Панионис», а 27-летний нападающий Карим Ансарифард зимой перешел из этого клуба в «Олимпиакос»,

30-летний атакующий полузащитник Ашкан Дежага провел последние полгода в «Вольфсбурге», еще один игрок средней линии, 23-летний Алиреза Джаханбахш — игрок АЗ, его ровесник Али Карими представляет загребское «Динамо».

ПОКА ПОБЕДА ОДНА — ЗАТО НАД АМЕРИКОЙ

За четыре финальных турнира Иран ни разу не выходил из группы. В 12 матчах зафиксировано 3 ничьи, 8 поражений и только одна победа: в 1998 году со счетом 2:1 были обыграны США. И ведь это был принципиальный поединок, пусть стороны твердили, что политика ни при чем. В результате Иран финишировал в группе на третьей позиции — выше как раз звездно-полосатых. В остальных трех случаях с одним очком он оставался на последнем месте.

Иное дело азиатский континент. Начиная с конца 60-х годов Иран был на нем гегемоном, выиграв три подряд Кубка Азии (1968, 1972, 1974). В последующем такой хет-трик никому не удавался.

В то же время больше на трон Иран никогда не возвращался. На ведущие позиции выдвинулись Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, Австралия. Он же через раз выигрывал бронзу и собрал в результате четыре ее комплекта (1980, 1988, 1996, 2004).