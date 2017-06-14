Спортивный кластер будет создан в Ростове-на-Дону к 2023 году

«Вокруг стадиона будет развиваться мощная инфраструктура спорта и отдыха. Здесь будет новый центр Ростова. Возведение всех объектов планируется не раньше 2023 года», — отметил губернатор.

В спортивный кластер войдут не только объекты, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, но и ряд других. На левом берегу планируется возвести «Гандбол-Арену», «Ледовый дворец», обновленную тренировочную базу «Гребной канал — Дон», площадку для тренировок конноспортивной школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта.

Объем средств, который потребуется для реализации проекта, пока не определен. «Пока еще не готовы проекты. После их подготовки будет известна общая сумма, которая потребуется», — отметил губернатор.