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14 июня 2017, 16:54 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Спортивный кластер будет создан в Ростове-на-Дону к 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Спортивный кластер, в который войдут «Гандбол-Арена», «Ростов-Арена» и ряд других объектов, создадут к 2023 году. Он появится на левом берегу Дона, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вокруг стадиона будет развиваться мощная инфраструктура спорта и отдыха. Здесь будет новый центр Ростова. Возведение всех объектов планируется не раньше 2023 года», — отметил губернатор.

В спортивный кластер войдут не только объекты, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, но и ряд других. На левом берегу планируется возвести «Гандбол-Арену», «Ледовый дворец», обновленную тренировочную базу «Гребной канал — Дон», площадку для тренировок конноспортивной школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта.

Объем средств, который потребуется для реализации проекта, пока не определен. «Пока еще не готовы проекты. После их подготовки будет известна общая сумма, которая потребуется», — отметил губернатор.
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