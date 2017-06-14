Ищенко нанесла символический удар по воротам за год до ЧМ-2018 на стадионе в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года по футболу Наталья Ищенко открыла начало года до мирового первенства в России символическим ударом в футбольные ворота стадиона «Балтика» в рамках праздника «Год до гола».
«С одной стороны год до чемпионата это очень много, а с другой стороны — мы глазом не успеем моргнуть, как чемпионат мира уже начнется», — сказала Ищенко ТАСС. «Сегодняшний день, конечно, значимая дата, уже начинается отсчет времени до первенства. Я помню себя спортсменкой и этот рубеж — год до Олимпийских игр. Мы всегда считали дни до события, у нас даже был такой календарь», — поделилась она.
Чемпионат мира — это одно из крупнейших событий в мире спорта, второе по масштабу после Олимпийских игр, отметила собеседница агентства, добавив, что для Калининграда это неординарное событие и городу очень важно быть готовым к его встрече. Все ждут чемпионата и «верят в успех нашей сборной», добавила Ищенко.
Праздник «Год до гола» собрал на стадионе «Балтика» воспитанников спортивных школ области. Были организованы викторины с вопросами о предстоящем футбольном первенстве, выступления и советы от мастеров футбольного фристайла. Завершились торжества товарищеским матчем между юношескими командами футбольного клуба «Балтика» и воспитанниками спортивной школы Зеленоградска.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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