Ищенко нанесла символический удар по воротам за год до ЧМ-2018 на стадионе в Калининграде

«С одной стороны год до чемпионата это очень много, а с другой стороны — мы глазом не успеем моргнуть, как чемпионат мира уже начнется», — сказала Ищенко ТАСС. «Сегодняшний день, конечно, значимая дата, уже начинается отсчет времени до первенства. Я помню себя спортсменкой и этот рубеж — год до Олимпийских игр. Мы всегда считали дни до события, у нас даже был такой календарь», — поделилась она.

Чемпионат мира — это одно из крупнейших событий в мире спорта, второе по масштабу после Олимпийских игр, отметила собеседница агентства, добавив, что для Калининграда это неординарное событие и городу очень важно быть готовым к его встрече. Все ждут чемпионата и «верят в успех нашей сборной», добавила Ищенко.

Праздник «Год до гола» собрал на стадионе «Балтика» воспитанников спортивных школ области. Были организованы викторины с вопросами о предстоящем футбольном первенстве, выступления и советы от мастеров футбольного фристайла. Завершились торжества товарищеским матчем между юношескими командами футбольного клуба «Балтика» и воспитанниками спортивной школы Зеленоградска.