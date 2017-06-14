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14 июня 2017, 14:55 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Матч отбора ЧМ-2018 Украина — Турция пройдет в Харькове

Матч 7-го тру отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 Украина Турция пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает официальный сайт ФИФА.

Информацию подтверждает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций. Увеличить
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Игра состоится 2 сентября 2017 года и начнется в 21.45.

Напомним, что в ноябре прошлого года сборная Украины провела товарищеский матч с командой Сербии (2:0). Также свои официальные международные матчи с 2017-го года здесь проводит донецкий «Шахтер».

До этого Харьков был на несколько лет исключен из списка городов, где проводятся международные матчи, из-за близости к зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 июня, сборная Уукраины обыграла команду Финляндии со счетом 1:0. Команда Андрея Шевченко в группе отбора ЧМ-2018 делит 3−4 места со сборной Турции (по 11 очков), уступая лидерам группы — Хорватии и Исландии — по 13 баллов.

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