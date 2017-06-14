Матч отбора ЧМ-2018 Украина — Турция пройдет в Харькове
Матч 7-го тру отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 Украина Турция пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает официальный сайт ФИФА.
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Игра состоится 2 сентября 2017 года и начнется в 21.45.
Напомним, что в ноябре прошлого года сборная Украины провела товарищеский матч с командой Сербии (2:0). Также свои официальные международные матчи с 2017-го года здесь проводит донецкий «Шахтер».
До этого Харьков был на несколько лет исключен из списка городов, где проводятся международные матчи,
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 июня, сборная Уукраины обыграла команду Финляндии со счетом 1:0. Команда Андрея Шевченко в группе отбора ЧМ-2018 делит 3−4 места со сборной Турции (по 11 очков), уступая лидерам группы — Хорватии и Исландии — по 13 баллов.
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