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14 июня 2017, 14:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решены

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Последние проверки службы мониторинга Международной федерации футбола (ФИФА) показали, что около 80% проблем, выявленных при строительстве стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года, были решены российскими компаниями. Об этом говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

В общей сложности служба мониторинга провела 58 проверок в которых были задействованы до 75 работников строящихся объектов турнира. Увеличить
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В общей сложности служба мониторинга провела 58 проверок, в которых были задействованы до 75% работников строящихся объектов чемпионата мира 2018 года. В ходе каждого визита служба проводила оценку всех соответствующих документов, включая табели о технике безопасности на рабочем месте и договоры оплаты труда. Отмечается, что около 72% проблем, выявленных ранее Клинским институтом охраны и условий труда, были решены в кратчайшие сроки после запуска службы мониторинга в апреле 2016 года, а последние проверки (четвертая и пятая) показали, что российскими компаниями были исправлены около 80% недочетов, выявленных в ходе предыдущих визитов.

В ФИФА выразили сожаление, что правозащитная организация Human rights watch, представившая в среду доклад о нарушениях прав работников на строящихся стадионах ЧМ-2018, не предоставила заранее документы в ФИФА для упрощения процедуры анализа данных. «ФИФА тщательно проанализировала предоставленную на прошлой неделе информацию, хотя возможность проверить многие данные уже ограничена в связи с тем, что строительство на многих объектах значительно продвинулось или уже завершено. Мы будем продолжать взаимодействовать с экспертными организациями такими, как Human Rights Watch, в достижении нашей общей цели — защиты прав работников», — говорится в сообщении.

Human rights watch в своем докладе «Красная карточка. Эксплуатация работников на строительстве объектов чемпионата мира по футболу — 2018 в России» сообщила о нарушениях прав работников, занимающихся возведением объектов чемпионата мира 2018 года. В 34-страничном документе отмечается, что нарушения были зафиксированы на шести стадионах: работникам не полностью или совсем не выплачивались зарплаты, задержки по выплатам составляют до нескольких месяцев, строителей заставляли работать при температуре до -25 градусов по Цельсию без обеспечения специальных мер защиты. Также организацией было зафиксировано непредоставление (незаключение или невыдача на руки) работодателем трудового договора, необходимого для легальной трудовой деятельности.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Подготовка всех ключевых объектов к предстоящему чемпионату мира — 2018 по футболу в Ростове-на-Дону идет в соответствии с графиками, а по некоторым, в частности, стадиону «Ростов-Арена», — с опережением. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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