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14 июня 2017, 13:17 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Причиной возгорания на арене в Волгограде стала искра от газосварочных работ

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Причиной возгорания при строительстве стадиона в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года стала искра от газосварочных работ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе компании «Стройтрансгаз» — генерального подрядчика строительства арены.

Причиной возгорания при строительстве стадиона в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года стала искра от газосварочных работ сообщили агентству Р-Спорт в пресс-службе компании Стройтрансгаз — генерального подрядчика строительства арены. Увеличить
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Ранее в российских СМИ появилась информация о серьезном возгорании на строительной площадке стадиона в Волгограде. Пожар был локализован сотрудниками МЧС.

«На площадке ведется демонтаж временных металлоконструкций на стадионе, и при проведении газосварочных работ искры попали на упаковку теплоизоляционного материала, в связи с этим произошло возгорание. Однако в течение пяти минут оно было устранено. Там было больше дыма, чем огня, этот материал скорее дымит, чем горит. Среди людей пострадавших нет, существенных убытков — тоже. Предварительная причина произошедшего — несоблюдение техники безопасности», — сообщили в пресс-службе генподрядчика.
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