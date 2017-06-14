Причиной возгорания на арене в Волгограде стала искра от газосварочных работ

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Ранее в российских СМИ появилась информация о серьезном возгорании на строительной площадке стадиона в Волгограде. Пожар был локализован сотрудниками МЧС.