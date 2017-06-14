Причиной возгорания на арене в Волгограде стала искра от газосварочных работ
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Причиной возгорания при строительстве стадиона в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года стала искра от газосварочных работ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе компании «Стройтрансгаз» — генерального подрядчика строительства арены.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее в российских СМИ появилась информация о серьезном возгорании на строительной площадке стадиона в Волгограде. Пожар был локализован сотрудниками МЧС.
«На площадке ведется демонтаж временных металлоконструкций на стадионе, и при проведении газосварочных работ искры попали на упаковку теплоизоляционного материала, в связи с этим произошло возгорание. Однако в течение пяти минут оно было устранено. Там было больше дыма, чем огня, этот материал скорее дымит, чем горит. Среди людей пострадавших нет, существенных убытков — тоже. Предварительная причина произошедшего — несоблюдение техники безопасности», — сообщили в
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