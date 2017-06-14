В Волгограде горит стадион, строящийся к ЧМ-2018
Утром 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Волгоград-арена» произошел пожар.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.
Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.
В сети появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter