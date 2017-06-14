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14 июня 2017, 11:27 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

В Волгограде горит стадион, строящийся к ЧМ-2018

Утром 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Волгоград-арена» произошел пожар.

Утром 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе Волгоград-арена произошел пожар. Увеличить
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© РИА "Новости"

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.

Власти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В сети появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев.
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