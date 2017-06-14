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14 июня 2017, 9:56 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет «Россия-2018» заинтересован в том, чтобы вопрос с покупкой российским телевидением прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года был решен как можно скорее. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин выразил надежду что переговоры о покупке российским телевидением прав на трансляции матчей ЧМ-2018 возобновятся сразу после Кубка конфедераций. Увеличить
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Ранее консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Мне сложно комментировать тему переговоров по правам на трансляции чемпионата мира, потому что не являюсь их частью. Надеюсь, что они (переговоры) возобновятся сразу после Кубка конфедераций, но это может случиться и во время турнира. Мы были бы заинтересованы, чтобы этот вопрос решился как можно раньше», — сказал Сорокин.

«Мы заинтересованы, чтобы телеканалы понимали, какие матчи они показывают. Тогда бы был адекватный промоушен этих встреч в течение всего года», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум «2Спорт2» заплатил около 3,5 млн долларов, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка 35−40 млн долларов.
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