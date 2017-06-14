Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

«Мне сложно комментировать тему переговоров по правам на трансляции чемпионата мира, потому что не являюсь их частью. Надеюсь, что они (переговоры) возобновятся сразу после Кубка конфедераций, но это может случиться и во время турнира. Мы были бы заинтересованы, чтобы этот вопрос решился как можно раньше», — сказал Сорокин.

«Мы заинтересованы, чтобы телеканалы понимали, какие матчи они показывают. Тогда бы был адекватный промоушен этих встреч в течение всего года», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум «2Спорт2» заплатил около 3,5 млн долларов, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка 35−40 млн долларов.