Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправ
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет «Россия-2018» заинтересован в том, чтобы вопрос с покупкой российским телевидением прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года был решен как можно скорее. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Ранее консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве,
«Мне сложно комментировать тему переговоров по правам на трансляции чемпионата мира, потому что не являюсь их частью. Надеюсь, что они (переговоры) возобновятся сразу после Кубка конфедераций, но это может случиться и во время турнира. Мы были бы заинтересованы, чтобы этот вопрос решился как можно раньше», — сказал Сорокин.
«Мы заинтересованы, чтобы телеканалы понимали, какие матчи они показывают. Тогда бы был адекватный промоушен этих встреч в течение всего года», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».
Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум «2Спорт2» заплатил около 3,5 млн долларов, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка 35−40 млн долларов.
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