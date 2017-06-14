Сборная Коста-Рики победила команду Тринидада и Тобаго в отборочном матче ЧМ-2018

В составе сборной Коста-Рики голы забили Франциско Кальво (1-я минута) и Брайан Руис (45), у тринидадцев отличился Кевин Молино (35).

Ранее сборные Панамы и Гондураса сыграли вничью со счетом 2:2 в другом матче отборочного турнира. В первой игре 6-го тура, которая состоялась 11 июня, команды Мексики и США также сыграли вничью — 1:1.

Сборная Коста-Рики укрепилась на второй строчке в отборочной группе, набрав 11 очков в шести матчах. Лидирует команда Мексики (14 очков), третьей идет сборная США (8), четвертой — Панамы (7), пятой — Гондураса (5), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

Встречи 7-го тура отборочного этапа состоятся 1 сентября, будут сыграны матчи между сборными США и Коста- Рики, Мексики и Панамы, а также Тринидада и Тобаго и Гондураса.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.