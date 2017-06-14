Строительство стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершится в конце года

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Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня 2018 года. «Думаю, что к концу года стадион уже будет готов. В марте — апреле 2018 года будем принимать выставочные игры. Нам сказали, что в них может принять участие и национальная команда России», — сообщил Рапопорт.

«На текущем этапе арена перешла на уровень внутренних работ, — продолжил собеседник ТАСС. — Виталий Мутко, когда говорил о готовности субъектов, назвал нас третьими. Это соответствует действительности. Четкий контроль со стороны руководителя области Евгения Куйвашева».

«Как и вся страна, мы впервые принимаем чемпионат мира. Нас пригласили на игры Кубка конфедераций в Санкт-Петербург и Сочи, чтобы посмотреть на работу, связанную с безопасностью, гостеприимством, сервисом. В том числе посмотрим на действия стюардов, потому что к их подготовке несколько иные требования. У нас все идет четко по плану, сомнений в том, что мы не подведем, нет», — считает Министр физической культуры и спорта Свердловской области.

«Уникальным местом у нас станет фан-зона, которая будет вынесена из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет рассматриваться, как наследие для этой парковой зоны. Понимание по ней также имеется, логистика ясная. Многие моменты мы вынесли для себя после чемпионата мира — 2014 в Бразилии, речь идет о комфорте, доступности и безопасности», — заключил Рапопорт.