Строительство стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершится в конце года
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона «Екатеринбург-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в конце текущего года. Об этом ТАСС сообщил Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
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Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня 2018 года. «Думаю, что к концу года стадион уже будет готов. В марте — апреле 2018 года будем принимать выставочные игры. Нам сказали, что в них может принять участие и национальная команда России», — сообщил Рапопорт.
«На текущем этапе арена перешла на уровень внутренних работ, — продолжил собеседник ТАСС. — Виталий Мутко, когда говорил о готовности субъектов, назвал нас третьими. Это соответствует действительности. Четкий контроль со стороны руководителя области Евгения Куйвашева».
«Как и вся страна, мы впервые принимаем чемпионат мира. Нас пригласили на игры Кубка конфедераций в
«Уникальным местом у нас станет
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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