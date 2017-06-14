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14 июня 2017, 9:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Строительство стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершится в конце года

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Строительство стадиона «Екатеринбург-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в конце текущего года. Об этом ТАСС сообщил Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

По словам Министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта на текущем этапе Екатеринбург-Арена перешла на уровень внутренних работ. Увеличить
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Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня 2018 года. «Думаю, что к концу года стадион уже будет готов. В марте — апреле 2018 года будем принимать выставочные игры. Нам сказали, что в них может принять участие и национальная команда России», — сообщил Рапопорт.

«На текущем этапе арена перешла на уровень внутренних работ, — продолжил собеседник ТАСС. — Виталий Мутко, когда говорил о готовности субъектов, назвал нас третьими. Это соответствует действительности. Четкий контроль со стороны руководителя области Евгения Куйвашева».

«Как и вся страна, мы впервые принимаем чемпионат мира. Нас пригласили на игры Кубка конфедераций в Санкт-Петербург и Сочи, чтобы посмотреть на работу, связанную с безопасностью, гостеприимством, сервисом. В том числе посмотрим на действия стюардов, потому что к их подготовке несколько иные требования. У нас все идет четко по плану, сомнений в том, что мы не подведем, нет», — считает Министр физической культуры и спорта Свердловской области.

«Уникальным местом у нас станет фан-зона, которая будет вынесена из центра города в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Фан-зона будет рассматриваться, как наследие для этой парковой зоны. Понимание по ней также имеется, логистика ясная. Многие моменты мы вынесли для себя после чемпионата мира — 2014 в Бразилии, речь идет о комфорте, доступности и безопасности», — заключил Рапопорт.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа. Матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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