Сборная Катара победила команду Южной Кореи в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Катара дома обыграла команду Южной Кореи в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года.
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В составе хозяев дубль оформил Хасан
В других матчах сборная Сирии сыграла вничью с командой Китая (2:2). Также вничью завершилась игра между сборными Ирака и Японии (1:1).
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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