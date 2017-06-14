Сборная Катара победила команду Южной Кореи в матче отбора ЧМ-2018

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В составе хозяев дубль оформил Хасан аль-Хайдос (25-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Акрам Афиф (51). В составе команды Южной Кореи отличились Ки Сон Ен (62), Ванг Хи Чан (70).

В других матчах сборная Сирии сыграла вничью с командой Китая (2:2). Также вничью завершилась игра между сборными Ирака и Японии (1:1).