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13 июня 2017, 22:12 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Казахстан остался в слабейшем дивизионе Лиги наций УЕФА

По итогам очередных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 обновились предварительные таблицы дивизионов Лиги наций УЕФА, сообщает Sports.kz.

По итогам очередных матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018 обновились предварительные таблицы дивизионов Лиги наций <span class=error>УЕФА</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Очевидно, поражение от Дании (1:3) не поспособствовало возможному продвижению сборной Казахстана — команда осталась в слабейшем дивизионе D, где на данный момент также находятся сборные Финляндии, Эстонии, Армении, Грузии, Фарерских островов, Латвии, Македонии, Молдовы, Люксембурга, Андорры, Лихтенштейна, Мальты, Косово, Сан-Марино и Гибралтара.

Лига наций УЕФА — будущий международный турнир (начнется по окончании чемпионата мира-2018) среди европейских сборных, целью которого является замена товарищеских матчей. Он будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Дивизион D, где сейчас числится Казахстан, будет представлен четырьмя группами по четыре сборные в каждой. Победители групп выйдут в дивизион С.

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