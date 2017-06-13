Казахстан остался в слабейшем дивизионе Лиги наций УЕФА

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Очевидно, поражение от Дании (1:3) не поспособствовало возможному продвижению сборной Казахстана — команда осталась в слабейшем дивизионе D, где на данный момент также находятся сборные Финляндии, Эстонии, Армении, Грузии, Фарерских островов, Латвии, Македонии, Молдовы, Люксембурга, Андорры, Лихтенштейна, Мальты, Косово, Сан-Марино и Гибралтара.



Лига наций УЕФА — будущий международный турнир (начнется по окончании чемпионата мира-2018) среди европейских сборных, целью которого является замена товарищеских матчей. Он будет связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряду национальных сборных. Дивизион D, где сейчас числится Казахстан, будет представлен четырьмя группами по четыре сборные в каждой. Победители групп выйдут в дивизион С.