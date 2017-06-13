Сирия и Китай сыграли вничью
Сборная Сирии сыграла вничью с Китаем (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
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В группе А сирийцы занимают четвертое место, опережая Китай на три очка. Лидерами являются Иран (20 очков) и Корея (13 очков), а третье место, дающее право на стыковые матчи, занимает с 12 очками Узбекистан.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
3-й раунд
Группа A
Сирия — Китай — 2:2 (1:0).
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