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13 июня 2017, 20:10 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Сирия и Китай сыграли вничью

Сборная Сирии сыграла вничью с Китаем (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.

Сборная Сирии сыграла вничью с Китаем (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Увеличить
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В группе А сирийцы занимают четвертое место, опережая Китай на три очка. Лидерами являются Иран (20 очков) и Корея (13 очков), а третье место, дающее право на стыковые матчи, занимает с 12 очками Узбекистан.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

3-й раунд

Группа A

Сирия — Китай — 2:2 (1:0).

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