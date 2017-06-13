Япония потеряла очки в матче с Ираком, Хонда отдал голевой пас
Сборные Ирака и Японии сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии.
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Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голевой передачей.
Япония вышла в единоличные лидеры группы B и обеспечила себе по меньшей мере участие в стыковых матчах четвертого раунда.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
Третий раунд
Группа B
Ирак — Япония — 1:1 (0:1).
Голы: Осако, 8 (0:1). Махди Камил, 72 (1:1).
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