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13 июня 2017, 18:07 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Япония потеряла очки в матче с Ираком, Хонда отдал голевой пас

Сборные Ирака и Японии сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии.

Сборные Ирака и Японии сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в Азии. Увеличить
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Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда отметился голевой передачей.

Япония вышла в единоличные лидеры группы B и обеспечила себе по меньшей мере участие в стыковых матчах четвертого раунда.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Третий раунд

Группа B

Ирак — Япония — 1:1 (0:1).

Голы: Осако, 8 (0:1). Махди Камил, 72 (1:1).

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