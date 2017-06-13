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13 июня 2017, 17:56 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

ОАЭ сыграли вничью с Таиландом в первом официальном матче под руководством Баусы

Сборная ОАЭ сыграла вничью с Таиландом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Сборная <span class=error>ОАЭ</span> сыграла вничью с Таиландом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Увеличить
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Игра стала первой официальной под руководством экс-наставника сборной Аргентины Эдгардо Баусы.

ОАЭ лишились шансов на прямой выход на ЧМ, но еще могут пробиться в стыковые матчи. Для этого им нужно выиграть у Саудовской Аравии больше чем в четыре мяча, победить Ирак и надеяться, что аравийцы уступят Японии.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Третий раунд

Группа B

Таиланд — ОАЭ — 1:1 (0:0).

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