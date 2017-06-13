ОАЭ сыграли вничью с Таиландом в первом официальном матче под руководством Баусы
Сборная ОАЭ сыграла вничью с Таиландом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра стала первой официальной под руководством
ОАЭ лишились шансов на прямой выход на ЧМ, но еще могут пробиться в стыковые матчи. Для этого им нужно выиграть у Саудовской Аравии больше чем в четыре мяча, победить Ирак и надеяться, что аравийцы уступят Японии.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
Третий раунд
Группа B
Таиланд — ОАЭ — 1:1 (0:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter