ОАЭ сыграли вничью с Таиландом в первом официальном матче под руководством Баусы

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Игра стала первой официальной под руководством экс-наставника сборной Аргентины Эдгардо Баусы.

ОАЭ лишились шансов на прямой выход на ЧМ, но еще могут пробиться в стыковые матчи. Для этого им нужно выиграть у Саудовской Аравии больше чем в четыре мяча, победить Ирак и надеяться, что аравийцы уступят Японии.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

Третий раунд

Группа B

Таиланд — ОАЭ — 1:1 (0:0).