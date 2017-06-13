Соломоновы острова победили Папуа-Новую Гвинею и сыграют с Новой Зеландией за выход в «стыки» ЧМ-2018

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Это позволило им занять первое место в своей подгруппе и попасть в финальный раунд отбора. Из другой группы досрочно вышла сборная Новой Зеландии.

Новая Зеландия и Соломоновы острова проведут между собой две встречи, победитель сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

Третий раунд

Группа B