Соломоновы острова победили Папуа-Новую Гвинею и сыграют с Новой Зеландией за выход в «стыки» ЧМ-2018
Сборная Соломоновых островов обыграла
Папуа-Новую Гвинею в матче третьего раунда отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании.
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Это позволило им занять первое место в своей подгруппе и попасть в финальный раунд отбора. Из другой группы досрочно вышла сборная Новой Зеландии.
Новая Зеландия и Соломоновы острова проведут между собой две встречи, победитель сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
Третий раунд
Группа B
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