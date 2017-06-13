Сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии выявят участника стыкового матча к ЧМ-2018
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии в двухматчевом противостоянии определят участника стыкового матча от зоны Океании за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
В заключительном матче отборочного турнира зоны Океании сборная Соломоновых островов в гостях победила команду
В зоне Океании шесть сборных были разделены на две группы. Сборная Соломоновых островов заняла первое место в группе B, набрав девять очков в четырех матчах и на три очка опередив сборную Таити, расположившуюся на второй позиции. Ранее сборная Новой Зеландии заняла первое место (10 очков) в группе А.
Таким образом, сборные Новой Зеландии и Соломоновых Островов, как победители своих групп, сыграют между собой в финальной серии из двух игр. Победитель этого противостояния сыграет в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Первый матч сборные Соломоновых островов и Новой Зеландии проведут 28 августа, второй — 5 сентября.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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