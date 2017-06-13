Азмун повел персов на Россию

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Сборная Ирана, ведомая нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, обеспечила себе поездку на чемпионат мира — 2018 в Россию. Уверенная победа над Узбекистаном (2:0) за два тура до конца последнего, третьего квалификационного раунда отбора в Азии гарантировала «персидским леопардам» как минимум второе место в группе, что означает прямой выход в финальную часть турнира.

Матч, решивший судьбу первой путевки на чемпионат мира от Азии, прошел полностью под диктовку Ирана. На 23-й минуте Азмун вышел один на один с вратарем и издевательским ударом между ног открыл счет.

Этот гол стал для нападающего «Ростова» 19-м за национальную команду и позволил ему войти в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Ирана. Перед глазами у Азмуна отличный пример для подражания — Али Даеи, который является не только главным голеадором «персидских леопардов» со 109 голами в 149 матчах, но и вообще лучшим бомбардиром сборных в истории мирового футбола.

Под конец встречи Азмун также записал на свой счет голевую передачу, отобрав мяч в центре поля и прокинув его на ход Мехди Тареми, который послал снаряд обводящим ударом в дальний угол, окончательно похоронив надежды Узбекистана на ничью.

Таким образом, Азмун принял непосредственное участие в двух голах и практически единолично помог своей сборной сделать решающий шаг на мундиаль.

По правилам азиатской части квалификации, первые два места попадают на мировое первенство автоматически,

а еще одна команда будет вынуждена сыграть стыковые матчи с одной из сборных КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна). Это гораздо более мягкие условия, чем, например, в европейском отборе, где только первое место в группе гарантирует попадание на ЧМ, а второе обеспечивает лишь «стыки». Так, даже четырехкратный чемпион мира — сборная Италии — вполне может пройти через сито дополнительных матчей, если не сместит с первой строчки Испанию.

Но Ирану уже не страшны ни «стыки», ни КОНКАКАФ, ни кто-либо еще. С 20 очками в копилке он обгоняет идущую второй Южную Корею на семь баллов. В случае победы «азиатских тигров» над Катаром в этом туре отрыв сократится до четырех пунктов, но за оставшиеся два тура максимум, что сможет сделать Корея, — это сместить Иран на второе место.

Подопечные португальского специалиста Карлуша Кейруша вторыми после сборной Бразилии обеспечили себе билеты в Россию.

За восемь матчей, проведенных в третьем раунде азиатского отбора в группе I, иранцы одержали шесть побед, лишь дважды сыграв вничью и при этом не пропустив ни одного гола. Южная Корея, Китай, Катар и Узбекистан по одному разу пострадали от «принцев Персии» с минимальным счетом (1:0), затем в ответных матчах Узбекистан и Катар проиграли чуть крупнее (0:2), а две ничьих пришлись на поединки с Китаем и Сирией (0:0).

Отдельно стоит отметить блестящую игру Ирана на своем домашнем стадионе «Азади», который является одной из самых крупных арен мира и, тем не менее, на каждый матч сборной заполняется под завязку. Недаром Азмун однажды упомянул:

«В Иране очень любят футбол и очень любят футболистов, в России я такого не видел».

«На стадион приходит по 100 тысяч человек, от шума просто невозможно слышать партнеров на поле», — передает слова игрока «Р-Спорт».

За такую преданную любовь к футболу поклонники «персидских леопардов» оказались вознаграждены прекрасной игрой своей сборной, которая на родном поле выиграла абсолютно все матчи квалификации.

Этот выход на чемпионат мира станет для иранцев первым с 2006 года.

На итальянском мундиале они заняли последнее место в группе после Португалии, Мексики и даже Анголы. Однако на предстоящем мировом первенстве в России подопечные Кейруша имеют все шансы побороться хотя бы за выход из группы. Состав у «принцев Персии» довольно и боевитый. По крайней мере, по меркам азиатского футбола.

В нападении феерят отличившиеся в матче с Узбекистаном 22-летний Азмун и 24-летний Тареми. Сердар — четвертый по стоимости игрок РФПЛ после Квинси Промеса, Марио Фернандеса и Алана Дзагоева (по данным портала Transfermarkt, его цена сейчас достигает €13 млн), имеющий опыт игры в Лиге Европы и Лиге чемпионов. В этом отборочном турнире на ЧМ он забил уже девять мячей. Тареми — победитель и лучший бомбардир чемпионата Ирана в сезоне-2016/17 с 18 голами в составе столичного «Персеполиса», отличившийся в квалификации к мундиалю семь раз.

Есть у Ирана и более возрастные форварды, однако никому из них не больше 30. Резе Гучаннежаду из голландского «Херенвена» 29 лет, а Кариму Ансарифарду из греческого «Олимпиакоса» — 27.

В центре поля у «принцев Персии» место себе застолбил 20-летний полузащитник «Анжи» Сеид Эззатолахи, который провел в квалификации к чемпионату мира больше времени на поле, чем кто-либо еще — 998 минут в 12 матчах.

В обороне самым ключевым звеном является опытнейший Джалал Хоссейни (ему 35), сыгравший уже 109 матчей за сборную. А на воротах надежно стоит 24-летний Алиреза Бейранванд, ставший чемпионом Ирана вместе с Тареми в составе «Персеполиса».

Перспективный голкипер сумел заменить в составе 29-летнего Алирезу Хагиги из шведского «АФК Юнайтед», в свое время принадлежавшего «Рубину», а также выступавшего за португальский «Спортинг» и тот же «Персеполис».

Даже былые заслуги не помогли многолетнему голкиперу «персидских леопардов», когда в раму стал Бейранванд и не пропустил ни одного мяча за отбор к чемпионату мира в России.

Остается только поздравить Кейруша с тем, что ему удалось подобрать такой интересный и работоспособный состав. Тем любопытнее будет понаблюдать за выступлением освеженной молодыми игроками сборной Ирана на чемпионате мира в России.

Хотя встреча российские любители футбола могут увидеть иранцев в действии еще раньше. По информации агентства Fars, 10 октября 2017 года сборная России проведет с «персидскими леопардами» товарищеский матч.