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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30055234/
13 июня 2017, 10:50 | Футбол: Чемпионат мира | ИА УралИнформБюро

Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсора

После ЧМ-2018.

После ЧМ-2018. Увеличить
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Футбольные арены, которые примут в 2018 году матчи чемпионата мира, по окончании турнира планируют продать права на собственные названия. По данным «Известий» речь идет о шести стадионах, включая «Екатеринбург Арену».

«Я думаю, что новым российским стадионам удастся найти себе коммерческих партнеров, которые захотят стать частью футбольной истории. В футболе есть даже специальный термин — naming rights (право на название стадиона). В России уже есть подобный пример с “Открытие Ареной” (в Москве — прим.ред.). Во время крупных турниров эти названия использоваться не могут, так как ФИФА защищает права своих маркетинговых партнеров, но в остальное время это — нормальная практика», — пояснил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Переименование стадионов в честь коммерческих партнеров принесет собственникам объектов дополнительные деньги, передает «Уралинформбюро».

Практика продажи названия арены не нова и для Екатеринбурга. В июле 2015 года стадион «Уралмаш» был переименован в «СКБ-банк Арену». Сумма сделки не разглашалась. Известно, что минимальная стоимость контракта на срок до 2017 года составляла 25 миллионов рублей.
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