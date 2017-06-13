Австралия претендует на проведение ЧМ по футболу среди женщин в 2023 году

«В этом турнире примут участие 24 команды, ожидается, что следить за его ходом будут около 700 миллионов болельщиков во всем мире, — сообщил глава правительства. — Его проведение в Австралии окажет благоприятное влияние не только на экономику и туристическую индустрию, но и на развитие женского спорта».

Австралийские футболистки принимали участие в шести мировых первенствах и трижды доходили до стадии четвертьфинала. «Будет очень хорошо, если наши “Матильды” (прозвище австралийских футболисток — прим. ТАСС) поведут борьбу за звание чемпионок мира у себя дома», — заявил премьер-министр.

Официально прием заявок на проведение чемпионата мира 2023 года еще не открыт. Помимо Австралии, желание провести турнир в 2023 году высказали Колумбия, Новая Зеландия, Таиланд, Республика Корея и Япония.

Действующим чемпионом мира является команда США, выигравшая свой третий титул на турнире в Канаде в 2015 году. Чемпионат мира 2019 года состоится во Франции с 1 по 30 июня.