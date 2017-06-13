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Группа А

Швеция — Франция — 2:1 (Дурмаз, 43. Тойвонен, 90+3 — Жиру, 37). Голландия — Люксембург — 5:0 (Роббен, 21. Снайдер, 34. Вайналдум, 62. Промес, 70. Янссен, 84, с пенальти). Белоруссия — Болгария — 2:1 (Сиваков, 33, с пенальти. Савицкий, 80 — Костадинов, 90+1).

До игры в Сольне во Франции рассуждали о том, что надо бы победить и обеспечить себе подушку безопасности. В поисках нее вице-чемпионы Европы вели в конце матча наступление на шведские ворота. Когда заканчивалось компенсированное время, вратарь Ллорис, желая быстрее вернуть мяч к чужим воротам, выбежал за пределы штрафной площади — и сделал передачу сопернику. Тойвонен из центрального круга по пустым воротам не промахнулся. Как и в финале Euro-2016, французы пострадали от «своих». Тогда решающий гол забил нападающий «Лилля» Эдер, теперь — форвард «Тулузы». И сразу все в группе перевернулось и запуталось! Даже ничья была бы на руку Франции. Теперь же она утратила первую позицию. У трехцветных разность мячей «плюс 6», у Швеции — «плюс 8».

Голландия в первом матче под руководством Дика Адвоката после его третьего пришествия на пост главного тренера оранжевых разгромила Люксембург — 5:0. Спартаковец Промес, заменивший своего приятеля Депая, спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В то же время его одноклубник Попов, амкаровец Занев, армеец Миланов и бывший динамовец Манолев проиграли в Борисове.

Теперь важнейшим становится матч 31 августа Франция — Голландия. Выезд у вице-чемпионов Европы остался только один — в Софию. Шведам же еще играть в Болгарии, Белоруссии и Голландии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА АНДОРРЫ

Группа В

Латвия — Португалия — 0:3 (Криштиану Роналду, 41, 63. Андре Силва, 67). Фареры — Швейцария — 0:2 (Джака, 36. Шачири, 59). Андорра — Венгрия — 1:0 (Ребес, 26).

Швейцарская команда продолжает следовать безошибочным курсом. Причем помимо нее стопроцентный показатель только у Германии. Но покоя у альпийцев нет. Португалия, имея лучшую разность мячей, держится на трехочковом расстоянии, а в последнем туре она принимает Швейцарию у себя.

Сделав в Риге дубль, лидер среди бомбардиров в европейском отборочном цикле Криштиану Роналду довел свой снайперский счет до 11 голов. Впрочем, позже, оформив хет-трик в матче с Румынией, его догнал поляк Левандовски.

«Отличилась» Венгрия, проигравшая в Андорре. Сборная маленькой страны одержала вторую историческую победу в отборочных матчах чемпионатов мира (в рамках первенств Европы таких успехов у нее вовсе нет). В октябре 2004 года со счетом 1:0 была обыграна Македония.

Группа С

Германия — Сан-Марино — 7:0 (Дракслер, 11. Вагнер, 16, 29, 85. Юнес, 38. Мустафи, 47. Брандт, 72). Азербайджан — Северная Ирландия — 0:1 (Даллас, 90+2). Норвегия — Чехия — 1:1 (Седерлунд, 56, с пенальти — Гебреселассие, 36).

Гол на 90+2-й минуте принес Северной Ирландии важнейшие три очка в борьбе за второе место в группе. В следующем туре ее позиции вполне могут еще более укрепиться. Североирландцам предстоит прогулка в Сан-Марино, в то время как чехи принимают немцев. Затем в Белфасте 4 сентября во встрече с Чехией «зелено-белую армию», видимо, устроит ничья.

Группа D

Ирландия — Австрия — 1:1 (Уолтерс, 85 — Хинтереггер, 31). Молдавия — Грузия — 2:2 (Гынсарь, 15. Дедов, 36 — Меребашвили, 65. Казаишвили, 70). Сербия — Уэльс — 1:1 (Рэмси, 35, пенальти — Митрович, 74).

Что Ирландии, что Сербии по ходу домашних матчей пришлось отыгрываться. Ирландцев выручила настырность их капитана Уолтерса, забившего гол на 85-й минуте. Сербы же, атакуя весь второй тайм, ушли от поражения после того, как А. Митрович получил пас пяткой от уроженца Швейцарии Прийовича (ПАОК), проведшего дебютный матч за Сербию.

Наверняка, у обоих лидеров остались смешанные чувства: задача укрепить лидерство не выполнена, осечкой ближайшего конкурента воспользоваться не удалось, зато Уэльс, сыгравший пять из шести матчей вничью, и Австрия удерживаются на почтительном расстоянии.

Друг с другом лидеры сыграют 5 сентября в Дублине. Но в этой группе матчи очень упорные. И где гарантия, что Ирландия не споткнется тремя днями ранее в Тбилиси?