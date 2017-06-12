Сборная Ирана обыграла команду Узбекистана и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана со счетом 2:0 одержала победу над командой Узбекистана в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и гарантировала себе участие в турнире, который пройдет в России.
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Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий российского футбольного клуба «Ростов» Сердар Азмун. Также забитый мяч на счету форварда Мехди Тареми (88).
После этой победы сборная Ирана укрепила лидерство в отборочной группе А, набрав 20 очков в восьми матчах. Команда Узбекистана с 12 очками занимает третье место в таблице.
В следующем матче отбора на чемпионат мира сборная Ирана на выезде сыграет с командой Южной Кореи. Узбекистанцы также в гостях встретятся с китайцами. Оба матча пройдут 31 августа.
В третьем этапе азиатского отбора к чемпионату мира 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.
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