Буффон: С вероятностью 99,9% я закончу карьеру после ЧМ-2018 в России

«Завершение карьеры после ЧМ в России? Да, с вероятностью 99,9% так и произойдёт. У меня будет ещё один интенсивный и насыщенный сезон с важными матчами. После этого настанет время сказать: “Спасибо, с меня достаточно”.



Вместе с президентом “Ювентуса” Андреа Аньелли мы оставили одну дверь открытой: если клуб выиграет Лигу чемпионов, я проведу ещё один сезон, чтобы попытаться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи», — сказал 39-летний Буффон в интервью Sky Sport Italia.