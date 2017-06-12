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12 июня 2017, 18:46 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Буффон: С вероятностью 99,9% я закончу карьеру после ЧМ-2018 в России

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует закончить карьеру после ЧМ-2018.

Голкипер <span class=error>Ювентуса</span> и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил что планирует закончить карьеру после ЧМ-2018. Увеличить
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«Завершение карьеры после ЧМ в России? Да, с вероятностью 99,9% так и произойдёт. У меня будет ещё один интенсивный и насыщенный сезон с важными матчами. После этого настанет время сказать: “Спасибо, с меня достаточно”.

Вместе с президентом “Ювентуса” Андреа Аньелли мы оставили одну дверь открытой: если клуб выиграет Лигу чемпионов, я проведу ещё один сезон, чтобы попытаться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи», — сказал 39-летний Буффон в интервью Sky Sport Italia.

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