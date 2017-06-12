Комментатор о матче с Данией: Если бы казахстанские футболисты сражались с первых минут матча, я бы забеспокоился за результат

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я считаю, что сборная Дании не показала великолепный футбол, но добилась результата. Было видно, что наш тренер построил режим экономной игры. Удаление было справедливым, сборная Казахстана действовала чересчур грубо. Это было, наверное, единственным негативным пятном этой команды. Мне очень понравился бойцовский характер казахстанских футболистов. Если бы они сражались так с первых минут матча, я бы забеспокоился за результат противостояния.

В целом мне очень понравилась моя поездка в Алматы. Каждый раз здесь нас встречает прекрасная погода. Большое спасибо за гостеприимство организаторам, нам все понравилось. Желаем успехов сборной Казахстана!, — отметил Пилл.

Ранее полузащитник сборной Дании Уильям Квист, на котором капитан казахстанцев Бауыржан Исламхан и заработал красную карточку, обозвал своих соперников за грубую игру в матче.

Отметим, что защитник казахстанской команды Елдос Ахметов, напротив, считает, что удаление Исламхана было несправедливым. В свою очередь экс-арбитр ФИФА, а ныне председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко полностью поддержал главного арбитра матча Владислава Безбородова.

Сама встреча, прошедшая в 10 июня в Алматы, завершилась со счетом 3:1 в пользу Дании, которая с десятью очками занимает третье место в группе Е. Столько же баллов у Черногории. Лидирует Польша с 16-ю очками. Сборная Казахстана замыкает группу с двумя очками.