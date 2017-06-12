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12 июня 2017, 10:46 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Казахстанские болельщики стащили кепку с головы датского футболиста после матча в Алматы

Курьезный случай произошел с футболистом сборной Дании после после матча в Алматы. У игрока неизвестные выхватили кепку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Спортсмен был ошаранен произошедшим. Очевидец Азамат Ашимов рассказал подробности инцидента.

«Это было после футбольного матча между сборными Казахстана и Дании. Болельщик выхватил кепку у Пионе Систо во время раздачи автографа. Он поначалу так опешил, судя по его реакции, он не знал о такой традиции. Обычно у спортсменов часто выхватывают кепку и оставляют на память. Пионе Систо был удивлен. Буквально через 30−40 секунд ему через датского охранника передали кепку серового цвета с казахским орнаментом. Он надел ее, немного покрасовался, но решил вернуть, видимо, в надежде получить свою кепку. Но ее так и не вернули», — рассказал автор видео Ашимов.

В целом, настроение у футболистов сборной Дании были в приподнятом настроении, так как игра закончилась в их пользу. Матч между сборными Казахстана и Дании состоялся 10 июня в Алматы и завершился победой гостей со счетом 3:1. При этом подопечные Бородюка с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Бауыржана Исламхана.

Напомним, в Атырау недавно произошел подобный случай. У нападающего ФК «Кайрат» гражданина Кот-д-Ивуара Жерара Гоу на глазах у десятков болельщиков стащили с головы кепку.

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Казахстанские болельщики стащили кепку с головы датского футболиста после матча в Алматы

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