«Самоотдача Украины перевесила контроль мяча»

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В воскресенье вечером состоялись очередные матчи шестого тура европейского отборочного турнира на чемпионат мира — 2018. Сборная Украины добыла важную победу над Финляндией и продолжает борьбу за высокие места в группе I, а в группе G лидеры Испания и Италия обошлись без очковых потерь. Это означает, что судьба первого места решится в их очной встрече в Мадриде, которая состоится уже в следующем туре.

Финляндия — Украина (1:2).

В группе I сборная Украины одержала непростую выездную победу над командой Финляндии, у которой на момент начала встречи было лишь одно заработанное очко после четырех поражений и одной ничьей. Жовто-блакитные могли похвастаться восемью баллами в копилке, но вырвать победу оказалось непросто.

Счет был открыт лишь на 51-й минуте усилиями полузащитника немецкого «Шальке-04» Евгения Коноплянки, который оказался первым на добивании после удара Руслана Малиновского из бельгийского «Генка», отраженного голкипером соперника.

После матча Коноплянка заявил, что теперь его можно называть Пиппо Индзаги в честь легендарного нападающего «Милана».

«После сегодняшней игры можете называть меня просто Пиппо Индзаги. Я рад был оказаться в нужном месте и помочь принести три важных очка команде. Трудности с тренером “Шальке”? Это уже решилось, чему я рад как никто. Насколько важно для меня доверие главного тренера сборной Андрея Шевченко? Раз я не играю в клубе, но играю в сборной — это большая честь, — заявил футболист в эфире “Футбол 1”. — Как только я приехал в расположение сборной, то начал работать, чтобы дать понять, что в клубе со мной поступали ошибочно».

На 72-й минуте встречи финны сумели сравнять счет благодаря голу Йоэля Похьянпало. Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракитский, пытаясь выбить мяч за лицевую после навеса соперника внезапно в крестовину собственных ворот, чем вышедший на замену Похьянпало с удовольствием воспользовался, головой добив снаряд в сетку.

Однако всего три минуты спустя Артем Беседин, появившийся на поле после перерыва, снова вывел украинцев вперед, рыбкой в падении замкнув головой кросс с левого фланга.

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча отдельно отметил действия 21-летнего Беседина и признал, что в первом тайме его команде пришлось нелегко.

«Тяжелая победа. Думаю, что игра забывается, а результат остается — это подходит для сегодняшней игры.

Первый тайм — вообще ужасный, играли непонятно во что. А во втором уже поняли, что если не выиграем, то бороться за выход на чемпионат мира будет бессмысленно.

Пришлось включать боевые качества. Бились за страну, за результат. Болельщики должны быть довольны самоотдачей. Беседин — молодец, что тут говорить. Нападающий должен забивать. Забил победный мяч, так что молодец.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил своих подопечных за самоотдачу, отметив, что этот фактор был важнее, чем тактика и владение мячом.

«Хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла три очка. Я могу сказать: в первом тайме нам не хватало сил. Мы оценивали физическое состояние футболистов и видели, что они уставшие. Их самоотдача для меня перевесила контроль мяча и тактические схемы, — приводит слова Шевченко Мatchday.

— Где-то соперник превзошел наши ожидания. Они играли хорошо, отдавались, хотели перед своими зрителями добиться положительного результата.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва признал, что результат для украинцев был важнее, чем для его футболистов, которые уже не борются за выход на чемпионат мира.

«Игра была довольно хорошей, мы контролировали мяч, но не так часто, как хотелось бы, доводили дело до ударов. Одного гола сегодня оказалось мало для того, чтобы не проиграть. Украинцы сумели использовать наши слабости. Используя скорость, они смогли прорваться через наши защитные редуты. Вместе с тем хорошо, что мы смогли забить. Этот гол показал, что сборная Финляндии тоже может успешно атаковать и контролировать ситуацию.

Хочу поздравить Украину с победой. Для соперника результат был важнее, и он продолжает борьбу за высокое место в группе.

Важнейшую победу «Незалежной» несколько омрачила драка украинских болельщиков с финскими стюардами, произошедшая из-за того, что фанаты хотели подольше пообщаться со своими кумирами, а охрана стадиона не давала им приблизиться к игрокам.

В итоге Шевченко и самим футболистам пришлось лично утихомиривать своих наиболее активных фанатов.

Эта победа обеспечила жовто-блакитным 11 заработанных очков и четвертое место в группе I. Впереди — Турция, у которой столько же баллов, но лучше разница забитых-пропущенных мячей, а также Исландия и Хорватия, у которых по 13 заветных пунктов. В следующем спаренном туре сборной Украины предстоит нелегкая задача — одолеть Турцию и Исландию, что точно гарантирует подопечным Шевченко как минимум второе место в группе.

Однако даже в случае такого успеха впереди еще останутся две игры — с Косово и с лидирующей на данный момент Хорватией, так что украинцам нужно только побеждать, так как жизненно необходимо занять либо первую, либо вторую строчку.

Второе место позволяет принять участие в стыковых матчах за право попасть на мундиаль в России, и только первое гарантирует прямой выход в финальную часть мирового первенства.

Македония — Испания (1:2).

С таким же счетом завершилась игра в группе G между Македонией и Испанией. «Красная фурия» предсказуемо одержала победу благодаря голам Давида Сильвы и Диего Косты, однако «красные львы» неожиданно заставили именитых гостей понервничать, забив мяч на 66-й минуте и всю оставшуюся часть матча отчаянно пытаясь сравнять счет.

Защитник «Барселоны» Хорди Альба по окончании встречи признал, что после пропущенного гола испанцам пришлось нелегко.

«Чувствую себя очень хорошо, рад ощущать полное доверие тренерского штаба. Когда есть доверие, то и на поле все получается намного лучше, — намекнул футболист на отсутствие достаточного игрового времени под конец сезона в «Барселоне».

— Что касается игры, то мы провели очень хороший первый тайм, но во втором нам пришлось потерпеть. Они забили гол, и нам стало очень непросто.

Полузащитник мадридского «Реала» Иско, этой весной перезапустивший свою карьеру в «королевском клубе» и попавший в стартовый состав сборной, поделился радостью от доверия Хулена Лопетеги и призвал сосредоточить все мысли на грядущем матче против команды Италии.

«Я счастлив, потому что тренер мне доверяет. Каждый игрок сборной может быть ее лидером. Мы довольны этими тремя очками, потому что это именно то, за чем мы ехали в Македонию. Я завершил сезон очень хорошо. Теперь нужно отдохнуть, потому что сезон был очень длинным.

Думаю, матч против Италии будет самым важным в группе. Но мы играем дома, и я надеюсь, что «Сантьяго Бернабеу» станет нашим ключом к успеху, —.

цитирует игрока Marca.

Партнер Иско по «Реалу» Серхио Рамос отметил, что команда сделала шаг вперед навстречу мундиалю в России.

«Задача изначально звучала так: взять три очка в сложном матче. Мы знали, что будет нелегко. Македония прибавила во втором тайме, но мы добились победы и очень этому рады. Теперь все хотят отдохнуть.

Теперь мы на один шаг ближе к чемпионату мира в России. Впереди матч с Италией, это сильная сборная, будет тяжело. Сегодня они тоже победили, так что игра будет очень важной, — приводит слова Рамоса Football Espana.

Главный тренер сборной Испании Лопетеги заявил, что его подопечные победили уверенно — не по счету, но точно по игре.

«Мы победили уверенно — не по счету, но по игре.

Футбол таков, что ты можешь иметь бесчисленные моменты, но не делаешь счет 3:0, а на одной контратаке соперник забивает мяч, и ситуация становится опасной. Но моя команда вышла на поле с фантастическим настроем, показала отличный футбол и создада множество моментов.

Наставник македонцев Игор Ангелоски поздравил соперника с победой и назвал его фаворитом в матче против сборной Италии.

«Поздравляю Испанию с победой. Конечно, когда вы проигрываете, то не можете быть довольны.

В первом тайме мы действовали не очень здорово, поскольку у нас был избыток уважения к сопернику.

Но я доволен нашей игрой во второй половине. Мы забили гол, пытались сравнять счет, но не получилось.

Сборные Испании и Италии — две очень хорошие команды, одни из лучших в мире. Если Италия играет от обороны и ищет свой шанс в контратаках, то Испания уповает на контроль мяча и давление. Фаворитом в матче этих команд будет Испания.

Благодаря этой победе «Красная фурия» набрала 16 очков и сохранила свое первое место в группе G. У Италии, которая разгромила в этом туре отбора Лихтенштейн, столько же баллов, но она уступает испанцам по разнице забитых-пропущенных мячей.

2 сентября команды сойдутся в очном противостоянии на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и, скорее всего, окончательно определят, кто попадет на чемпионат мира напрямую, а кто отправится играть в стыки.

Италия — Лихтенштейн (5:0).

В той же группе G сборная Италии легко разгромила команду Лихтенштейна на своем поле со счетом 5:0. Счет был открыт на 35-й минуте — Лоренцо Инсинье угодил с левого угла штрафной гостей в дальнюю «девятку».

«Горжусь тем, что ношу футболку сборной Италии с номером 10, — заявил нападающий в интервью Football Italia после матча. — Осознаю, что все, что происходит со мной сейчас, случилось благодаря работе в «Наполи». Остаться в неаполитанском клубе было моей мечтой. Очень рад, что продлил контракт.

Возможно, со стороны показалось, что победа далась нам легко, но это не так. В сентябрьском матче с Испанией будет тяжело, но если мы покажем высокую командную продуктивность, то сможем доставить им проблемы.

На 52-й минуте все тот же Инсинье отличился голевой передачей на Андреа Белотти, выведя его один на один с вратарем. Нападающий «Милана» не промахнулся мимо створа — 2:0.

Спустя 25 минут дело дошло до разгрома: Белотти пошел по стопам Инсинье и после забитого мяча ассистировал партнеру, выполнив подачу на Эдера, который красиво, в падении, забил третий мяч своей команды. Лихтенштейн окончательно развалился и позволил Федерико Бернадески и Маноло Габбьядини сделать счет откровенно неприличным.

После матча 25-летний Габбьядини выразил уверенность, что его команды может победить сборную Испании на выезде и напрямую попасть на чемпионат мира.

«Безусловно, сборная Италии может победить в Мадриде. Мы должны побеждать в каждом матче и затем посмотрим, что из этого получится.

Каждый футболист сборной хочет помочь команде, что очень важно, если мы стремимся добиться высоких целей.

А защитник Джорджо Кьеллини опроверг предположения журналистов, что итальянцы надеялись на то, что сборная Испании потеряет очки в игре с Македонией, после того, как «Красная фурия» пропустила гол.

«Мы даже не надеялись, что Македония сможет отобрать очки у Испании, несмотря на то что в футболе все возможно. Важно то, что мы сделали свою работу и смогли победить. Во втором тайме мы играли острее и были более сосредоточенными. Должны поблагодарить наших болельщиков — я не ожидал такой прекрасной атмосферы. Это был отличный вечер».

Наставник итальянцев Джампьеро Вентура посетовал на то, что в первом тайме его подопечные забили лишь один мяч.

«Думаю, первый тайм будет для нас уроком на будущее: когда хочешь сделать слишком много, в итоге не делаешь ничего. Футбол — это в первую очередь игра, и во втором тайме мы заиграли. Мы лучше двигали мяч и комбинировали, а в первом тайме команда просто пыталась забить гол, минуя промежуточные стадии, без которых голы случаются редко.

Во втором тайме на поле было больше мысли, команда старалась и создавала моменты, а не просто лупила по воротам.

Этот, на первый взгляд, проходной матч является в какой-то мере историческим, поскольку именно в нем голкипер и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон вошел в пятерку игроков с наибольшим количеством матчей за свою национальную команду. На счету Джиджи их теперь 169, впереди него только Мухаммад Ад-Даайе (Саудовская Аравия, 172 матча), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хусам Хасан (Египет, 178) и Ахмед Хасан (Египет, 184).

Что касается турнирного положения в группе G, тот тут без изменений: сборная Италии по-прежнему равна по очкам с Испанией, но занимает второе место из-за разницы забитых-пропущенных мячей. Все решит очный матч в Мадриде.

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