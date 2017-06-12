Сборные Мексики и США сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

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В составе сборной Мексики гол забил Карлос Вела (23-я минута), у американцев отличился Майкл Брэдли (6).

Мексиканцы укрепили лидерство в отборочной группе, набрав 14 очков в шести матчах. Второй идет команда Коста- Рики (8 очков после пяти игр), третьей — США (8), четвертой — Панамы (6), пятой — Гондураса (4), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

Остальные матчи 6-го тура состоятся 13 июня, где встретятся сборные Панамы и Гондураса, а также Коста-Рики и Тринидада и Тобаго.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года.

Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.