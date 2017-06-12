Сборная Турции разгромила Косово, Исландия вырвала победу в матче с Хорватией
В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Косово на своём поле принимала команду Турции. Встреча проходила на стадионе «Лоро Боричи» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Волкан Шех, Дженгиз Ундер, Бурак Йилмаз и Озан Туфан. За хозяев отличился Амир Ррахмани. На 84-й минуте полузащитник «Ахмата» и сборной Косово Бернард Бериша был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку.
В другом матче дня, который проходил параллельно, сборная Исландии на своём поле обыграла команду Хорватии (1:0), забив гол на последних минутах. Гол на 90-й минуте записал на свой счёт Хордур Мануссон.
Турнирное положение в группе I после 6-го тура: 1. Хорватия — 13 очков; 2. Исландия — 13; 3. Турция — 11; 4. Украина — 11; 5. Финляндия — 1; 6. Косово — 1.