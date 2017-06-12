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12 июня 2017, 0:16 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Турции разгромила Косово, Исландия вырвала победу в матче с Хорватией

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Косово на своём поле принимала команду Турции. Встреча проходила на стадионе «Лоро Боричи» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная <span class=error>Косово</span> на своём поле принимала команду Турции. Увеличить
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Волкан Шех, Дженгиз Ундер, Бурак Йилмаз и Озан Туфан. За хозяев отличился Амир Ррахмани. На 84-й минуте полузащитник «Ахмата» и сборной Косово Бернард Бериша был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку.

В другом матче дня, который проходил параллельно, сборная Исландии на своём поле обыграла команду Хорватии (1:0), забив гол на последних минутах. Гол на 90-й минуте записал на свой счёт Хордур Мануссон.

Турнирное положение в группе I после 6-го тура: 1. Хорватия — 13 очков; 2. Исландия — 13; 3. Турция — 11; 4. Украина — 11; 5. Финляндия — 1; 6. Косово — 1.

11.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа I Loro Borici
Косово 1:4 Турция
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Альберт Буняки Фатих Терим
Голы
22′ Амир Ррахмани  
  Волкан Шен 7′
  Дженгиз Ундер 31′
  Бурак Йылмаз 61′
  Туфан Озан 82′
Составы
Амир Ррахмани  
Фидан Алити  
Мергим Войвода  
Албан Пниши  
Хекуран Криэциу  
Валон Бериша  
90′ Энис Алуши  
Атдхе Нухиу  
52′ Самир Уйкани (к)  
Адис Нуркович  
53′ Арбер Зенели  
66′ 84′ Бернард Бериша  
74′ Донис Авдияй  
Милот Рашица  
  Волкан Бабаджан
  Чаглар Сеюнджю
  Гекхан Генюл
  Туфан Озан
  Сельчук Инан
  Мехмет Топал (к)
  Дженгиз Ундер
  Бурак Йылмаз 42′
  Калдырым Хасан Али 85′
  Кейбаши Исмаил
  Волкан Шен 80′
  Эмре Мор
  Езякуп Огузхан 74′
  Юсуф Язиджи
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 5
4 Угловые 1
19 Фолы 16
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мирослав Зелинка (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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