Сборная Турции разгромила Косово, Исландия вырвала победу в матче с Хорватией

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Волкан Шех, Дженгиз Ундер, Бурак Йилмаз и Озан Туфан. За хозяев отличился Амир Ррахмани. На 84-й минуте полузащитник «Ахмата» и сборной Косово Бернард Бериша был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 11.06.2017, 21:45 1:0 Исландия Хорватия

В другом матче дня, который проходил параллельно, сборная Исландии на своём поле обыграла команду Хорватии (1:0), забив гол на последних минутах. Гол на 90-й минуте записал на свой счёт Хордур Мануссон.

Турнирное положение в группе I после 6-го тура: 1. Хорватия — 13 очков; 2. Исландия — 13; 3. Турция — 11; 4. Украина — 11; 5. Финляндия — 1; 6. Косово — 1.