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12 июня 2017, 0:18 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Сербии ушла от поражения в матче с Уэльсом

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Сербии на своём поле принимала команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 1:1.

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Сербии на своём поле принимала команду Уэльса. Увеличить
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Валлийцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Аарона Рэмзи с пенальти на 35-й минуте встречи. Сербам удалось отыграться на 73-й минуте, когда отличился Александр Митрович.

Благодаря этой ничьей сборная Сербии возглавила группу после шести туров.

Турнирное положение в группе D после 6-го тура: 1. Сербия — 12 очков; 2. Ирландия — 12; 3. Уэльс — 8; 4. Австрия — 8; 5. Грузия — 3; 6. Молдавия — 2.

11.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа D Rajko Mitic Stadium
Сербия 1:1 Уэльс
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Славолюб Муслин Крис Коулман
Голы
74′ Александр Митрович  
  Аарон Рэмси 35′
Составы
33′ Владимир Стойкович  
Бранислав Иванович (к)  
Александр Коларов  
Ягош Вукович  
Матия Настасич  
Антонио Рукавина  
90+1′ Неманья Матич  
Александр Митрович  
Душан Тадич  
35′ 63′ Лука Миливоевич  
Неманья Гудель  
67′ Филип Костич  
Александр Прийович  
  Уэйн Хеннесси
  Эшли Ричардс 71′
  Бен Дэйвис
  Эшли Уильямс (к)
  Крис Гантер
  Джеймс Честер
  Аарон Рэмси
  Джо Ледли
  Джо Аллен 57′
  Дэвид Эдвардс 73′
  Эмир Хувс
  Сэм Воукс 85′
  Том Лоуренс
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
1 Удары в створ 2
9 Угловые 6
12 Фолы 14
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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