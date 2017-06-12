Сборная Сербии ушла от поражения в матче с Уэльсом
В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Сербии на своём поле принимала команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 1:1.
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Валлийцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Аарона Рэмзи с пенальти на 35-й минуте встречи. Сербам удалось отыграться на 73-й минуте, когда отличился Александр Митрович.
Благодаря этой ничьей сборная Сербии возглавила группу после шести туров.
Турнирное положение в группе D после 6-го тура: 1. Сербия — 12 очков; 2. Ирландия — 12; 3. Уэльс — 8; 4. Австрия — 8; 5. Грузия — 3; 6. Молдавия — 2.
Главные тренеры
|Славолюб Муслин
|Крис Коулман
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|1
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|14
Судьи
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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