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12 июня 2017, 0:23 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии

Сборная Италии разгромила команду Лихтенштейна в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 5:0.

Сборная Италии разгромила команду Лихтенштейна в матче квалификации ЧМ-2018. Увеличить
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На 35-й минуте Лоренцо Инсинье технично обработал мяч на левом краю штрафной и с лёта пробил в дальнюю девятку. В дебюте второго тайма Инсинье сделал проникающую передачу на ход Андреа Белотти, который, выйдя один на один с голкипером, пробил в дальний угол.

На 79-й минуте Белотти выбежал из-за спин защитников на кросс и с лицевой сделал подачу на Эдера, который в падении переправил мяч в ворота. Спустя четыре минуты Федерико Бернадески нашёл возможность для мощного удара и уложил мяч в сетку. В концовке Маноло Габбьядини расстрелял ближний угол ворот после прострела.

В других матчах группы G Испания выиграла у Македонии (2:1), а Албания разгромила Израиль (3:0).

Турнирное положение в группе G после шести туров: 1−2. Италия и Испания — по 16 очков; 3−4. Израиль и Албания — по 9; 5. Македония — 3; 6. Лихтенштейн — 0.

11.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа G Dacia Arena
Италия 5:0 Лихтенштейн
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Джампьеро Вентура Рене Паурич
Голы
35′ Лоренцо Инсинье  
52′ Андреа Белотти  
74′ Эдер  
83′ Федерико Бернардески  
90+1′ Маноло Габбьядини  
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттео Дармиан 4
Леонардо Спинаццола 7
Джорджо Кьеллини 3
Андреа Барцальи 15
Лоренцо Инсинье 10
Лоренцо Пеллегрини 5
Даниэле Де Росси 16
60′ Антонио Кандрева 6
Федерико Бернардески 20
75′ Андреа Белотти 9
Маноло Габбьядини 23
67′ Чиро Иммобиле 11
Эдер 17
1 Петер Йеле (к)
6 Мартин Рехштайнер
3 Максимилиан Геппель
15 Андреас Малин
17 Робин Губзер
13 Мартин Бюхель
18 Николас Хаслер
22 Яник Фрик
19 Деннис Саланович 59′
2 Даниэль Брендле
11 Франц Бургмайер 68′
20 Сандро Вольфингер
23 Микеле Польверино 87′ 44′
5 Иван Кинтанс
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 4
14 Удары в створ 0
14 Угловые 2
12 Фолы 6
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кевин Клэнси (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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