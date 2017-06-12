Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии

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На 35-й минуте Лоренцо Инсинье технично обработал мяч на левом краю штрафной и с лёта пробил в дальнюю девятку. В дебюте второго тайма Инсинье сделал проникающую передачу на ход Андреа Белотти, который, выйдя один на один с голкипером, пробил в дальний угол.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 11.06.2017, 21:45 1:2 Македония Испания

На 79-й минуте Белотти выбежал из-за спин защитников на кросс и с лицевой сделал подачу на Эдера, который в падении переправил мяч в ворота. Спустя четыре минуты Федерико Бернадески нашёл возможность для мощного удара и уложил мяч в сетку. В концовке Маноло Габбьядини расстрелял ближний угол ворот после прострела.

В других матчах группы G Испания выиграла у Македонии (2:1), а Албания разгромила Израиль (3:0).

Турнирное положение в группе G после шести туров: 1−2. Италия и Испания — по 16 очков; 3−4. Израиль и Албания — по 9; 5. Македония — 3; 6. Лихтенштейн — 0.