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11 июня 2017, 23:25 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Ярмоленко: Первый тайм — вообще ужасный, сборная Украины играла непонятно во что

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Финляндии (2:1).

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Финляндии (2:1). Увеличить
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«Тяжёлая победа. Думаю, что игра забывается, а результат остаётся — это подходит для сегодняшней игры. Первый тайм — вообще ужасный, играли непонятно во что. А во втором уже поняли, что если не выиграем, то бороться за выход на чемпионат мира будет бессмысленно. Пришлось включать боевые качества. Бились за страну, за результат. Болельщики должны быть довольны самоотдачей.

Беседин — молодец, что тут говорить. Нападающий должен забивать. Забил победный мяч, так что молодец», — сказал Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1».

11.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа I Ratina (Tampere)
Финляндия 1:2 Украина
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маркку Канерва Андрей Шевченко
Голы
72′ Йоэль Похьянпало  
  Евгений Коноплянка 51′
  Артем Беседин 75′
Составы
Лукас Градецки  
Кари Аркивуо  
Никлас Мойсандер (к)  
Юкка Райтала  
Юхани Ояла  
80′ Томас Лам  
74′ Моштаг Ягуби  
Каспер Хямяляйнен  
84′ Йере Уронен  
Эро Маркканен  
68′ Робин Лод  
Фредрик Йенсен  
68′ Теему Пукки  
Йоэль Похьянпало  
  Андрей Пятов (к)
  Николай Матвиенко
  Богдан Бутко
  Ярослав Ракицкий 39′
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Руслан Малиновский
  Евгений Коноплянка 87′ 55′
  Эдуард Соболь
  Виктор Коваленко 76′ 58′
  Владимир Шепелев 90+2′
  Евгений Селезнев 65′
  Артем Беседин
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
4 Угловые 2
12 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алон Йефет (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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