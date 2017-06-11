Ярмоленко: Первый тайм — вообще ужасный, сборная Украины играла непонятно во что
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Финляндии (2:1).
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«Тяжёлая победа. Думаю, что игра забывается, а результат остаётся — это подходит для сегодняшней игры. Первый тайм — вообще ужасный, играли непонятно во что. А во втором уже поняли, что если не выиграем, то бороться за выход на чемпионат мира будет бессмысленно. Пришлось включать боевые качества. Бились за страну, за результат. Болельщики должны быть довольны самоотдачей.
Беседин — молодец, что тут говорить. Нападающий должен забивать. Забил победный мяч, так что молодец», — сказал Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1».
|11.06.2017 19:00
|Отборочный турнир: Группа I
|Ratina (Tampere)
Главные тренеры
|Маркку Канерва
|Андрей Шевченко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алон Йефет (Израиль)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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