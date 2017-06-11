«Тяжёлая победа. Думаю, что игра забывается, а результат остаётся — это подходит для сегодняшней игры. Первый тайм — вообще ужасный, играли непонятно во что. А во втором уже поняли, что если не выиграем, то бороться за выход на чемпионат мира будет бессмысленно. Пришлось включать боевые качества. Бились за страну, за результат. Болельщики должны быть довольны самоотдачей.



Беседин — молодец, что тут говорить. Нападающий должен забивать. Забил победный мяч, так что молодец», — сказал Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1».