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11 июня 2017, 21:14 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Ирландии на своём поле принимала команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:1.

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Ирландии на своём поле принимала команду Австрии. Увеличить
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Гости благодаря голу Мартина Хинтереггера на 31-й минуте вышли вперёд, однако ирландцам за пять минут до конца встречи удалось сравнять счёт, когда отличился Джонатан Уолтерс.

В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Молдавии на своём поле сыграла вничью с командой Грузии. Хозяева вели 2:0 после первого тайма, однако грузины ответили двумя точными ударами во второй половине встречи и свели матч к ничьей — 2:2.

Турнирное положение в группе D: 1. Ирландия — 12 очков (6 матчей); 2. Сербия — 11 (5); 3. Австрия — 8 (6); 4. Уэльс — 7 (5); 5. Грузия — 3 (6); 6. Молдавия — 2 (6).

11.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа D Aviva Stadium
Ирландия 1:1 Австрия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мартин О`Нилл Марсель Коллер
Голы
85′ Джонатан Уолтерс  
  Мартин Хинтереггер 31′
Составы
Даррен Рэндолф  
Шейн Даффи  
33′ Сайрус Кристи  
Кевин Лонг  
Джеймс Макклин  
30′ Роберт Брэйди  
Джефф Хендрик  
Джонатан Уолтерс  
56′ Стивен Уорд  
Дэрил Мерфи  
77′ Глен Уилан (к)  
Эйден Макгиди  
71′ Гарри Артер  
Уэсли Хулахан  
  Хайнц Линднер
  Мартин Хинтереггер
  Штефан Лайнер
  Александр Драгович
  Себастьян Предль
  Юлиан Баумгартлингер (к)
  Давид Алаба
  Валентино Лазаро
  Флориан Кайнц 90′
  Михаэль Грегорич
  Златко Юнузович 79′
  Флориан Гриллич
  Гвидо Бургшталлер 75′
  Мартин Харник
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
1 Удары в створ 3
6 Угловые 6
13 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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