Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гости благодаря голу Мартина Хинтереггера на 31-й минуте вышли вперёд, однако ирландцам за пять минут до конца встречи удалось сравнять счёт, когда отличился Джонатан Уолтерс.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа D, 11.06.2017, 19:00 2:2 Молдавия Грузия

В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Молдавии на своём поле сыграла вничью с командой Грузии. Хозяева вели 2:0 после первого тайма, однако грузины ответили двумя точными ударами во второй половине встречи и свели матч к ничьей — 2:2.

Турнирное положение в группе D: 1. Ирландия — 12 очков (6 матчей); 2. Сербия — 11 (5); 3. Австрия — 8 (6); 4. Уэльс — 7 (5); 5. Грузия — 3 (6); 6. Молдавия — 2 (6).