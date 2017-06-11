Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией
В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Ирландии на своём поле принимала команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:1.
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Гости благодаря голу Мартина Хинтереггера на 31-й минуте вышли вперёд, однако ирландцам за пять минут до конца встречи удалось сравнять счёт, когда отличился Джонатан Уолтерс.
В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Молдавии на своём поле сыграла вничью с командой Грузии. Хозяева вели 2:0 после первого тайма, однако грузины ответили двумя точными ударами во второй половине встречи и свели матч к ничьей — 2:2.
Турнирное положение в группе D: 1. Ирландия — 12 очков (6 матчей); 2. Сербия — 11 (5); 3. Австрия — 8 (6); 4. Уэльс — 7 (5); 5. Грузия — 3 (6); 6. Молдавия — 2 (6).
|Мартин О`Нилл
|Марсель Коллер
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|1
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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