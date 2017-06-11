Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018

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Украинцы вышли вперёд в начале второго тайма — на 51-й минуте точным ударом отметился Евгений Коноплянка. Финны сумели отыграться на 72-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Йоэль Похьянпало. Ничейный счёт держался недолго — три минуты спустя победный мяч забил Артём Беседин, также появившийся на поле после перерыва.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 11.06.2017, 21:45 -:- Исландия Хорватия

Победа позволила подопечным Андрея Шевченко обойти Исландию и подняться на второе место в группе. Исландцев сегодня ожидает домашняя игра с командой Хорватии.

Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Украина — 11 (6); 3. Исландия — 10 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (6); 6. Косово — 1 (5).