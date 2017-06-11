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11 июня 2017, 21:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Украины в Тампере одержала победу со счётом 2:1 над командой Финляндии.

В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Украины в <span class=error>Тампере</span> одержала победу со счётом 2:1 над командой Финляндии. Увеличить
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Украинцы вышли вперёд в начале второго тайма — на 51-й минуте точным ударом отметился Евгений Коноплянка. Финны сумели отыграться на 72-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Йоэль Похьянпало. Ничейный счёт держался недолго — три минуты спустя победный мяч забил Артём Беседин, также появившийся на поле после перерыва.

Победа позволила подопечным Андрея Шевченко обойти Исландию и подняться на второе место в группе. Исландцев сегодня ожидает домашняя игра с командой Хорватии.

Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Украина — 11 (6); 3. Исландия — 10 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (6); 6. Косово — 1 (5).

11.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа I Ratina (Tampere)
Финляндия 1:2 Украина
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маркку Канерва Андрей Шевченко
Голы
72′ Йоэль Похьянпало  
  Евгений Коноплянка 51′
  Артем Беседин 75′
Составы
Лукас Градецки  
Кари Аркивуо  
Никлас Мойсандер (к)  
Юкка Райтала  
Юхани Ояла  
80′ Томас Лам  
74′ Моштаг Ягуби  
Каспер Хямяляйнен  
84′ Йере Уронен  
Эро Маркканен  
68′ Робин Лод  
Фредрик Йенсен  
68′ Теему Пукки  
Йоэль Похьянпало  
  Андрей Пятов (к)
  Николай Матвиенко
  Богдан Бутко
  Ярослав Ракицкий 39′
  Иван Ордец
  Андрей Ярмоленко
  Тарас Степаненко
  Руслан Малиновский
  Евгений Коноплянка 87′ 55′
  Эдуард Соболь
  Виктор Коваленко 76′ 58′
  Владимир Шепелев 90+2′
  Евгений Селезнев 65′
  Артем Беседин
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
4 Угловые 2
12 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алон Йефет (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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