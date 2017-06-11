Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018
В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Украины в Тампере одержала победу со счётом 2:1 над командой Финляндии.
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Украинцы вышли вперёд в начале второго тайма — на 51-й минуте точным ударом отметился Евгений Коноплянка. Финны сумели отыграться на 72-й минуте — счёт сравнял вышедший на замену Йоэль Похьянпало. Ничейный счёт держался недолго — три минуты спустя победный мяч забил Артём Беседин, также появившийся на поле после перерыва.
Победа позволила подопечным Андрея Шевченко обойти Исландию и подняться на второе место в группе. Исландцев сегодня ожидает домашняя игра с командой Хорватии.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия — 13 очков (5 матчей); 2. Украина — 11 (6); 3. Исландия — 10 (5); 4. Турция — 8 (5); 5. Финляндия — 1 (6); 6. Косово — 1 (5).
|11.06.2017 19:00
|Отборочный турнир: Группа I
|Ratina (Tampere)
|Маркку Канерва
|Андрей Шевченко
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алон Йефет (Израиль)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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