Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30045179/
11 июня 2017, 20:54 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Жулиану: Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне

Полузащитник «Зенита» Жулиану выразил уверенность в том, что Россия успешно проведет чемпионат мира 2018 года. По словам игрока сборной Бразилии, их национальная команда подойдет к турниру в оптимальном состоянии.

Полузащитник Зенита <span class=error>Жулиану</span> выразил уверенность в том что Россия успешно проведет чемпионат мира 2018 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Россия делает все, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне, — приводит Goal слова Жулиану. — Строятся современные и красивые стадионы, в городах улучшается транспортная система. Уверен, чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне.

Я немного говорю по-русски. Не думаю, что моим партнерам по бразильской сборной понадобится говорить на русском языке во время чемпионата мира. У нас еще есть год, чтобы подготовиться к этому турниру. Считаю, что наша национальная команда находится на правильном пути. Мы уже сделали первый шаг и прошли квалификацию. Есть еще много вещей, которые необходимо улучшать, но я уверен, что все получится.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией

Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Ирландии на своём поле принимала команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:1.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июня

Мальту лишили победы над Украиной

Валерий Карпин женился

Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"