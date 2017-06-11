Жулиану: Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне

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— Россия делает все, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне, — приводит Goal слова Жулиану. — Строятся современные и красивые стадионы, в городах улучшается транспортная система. Уверен, чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне.