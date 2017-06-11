Жулиану: Россия проведет чемпионат мира на высочайшем уровне
Полузащитник «Зенита» Жулиану выразил уверенность в том, что Россия успешно проведет чемпионат мира 2018 года. По словам игрока сборной Бразилии, их национальная команда подойдет к турниру в оптимальном состоянии.
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Видимо, что-то случилось...
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— Россия делает все, чтобы провести чемпионат мира на высоком уровне, — приводит Goal слова Жулиану. — Строятся современные и красивые стадионы, в городах улучшается транспортная система. Уверен, чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне.
Я немного говорю
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