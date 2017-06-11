ФИФА по просьбе ОАЭ заменила бригаду арбитров из Катара на матч отбора ЧМ-2018 с Таиландом

Матч Таиланд — ОАЭ пройдет в Бангкоке 13 июня. Изначально судейская бригада была сформирована из представителей Катара, но после запроса ОАЭ в нее войдут по два представителя от Сингапура и Малайзии. «Такое решение было принято по спортивным причинам в связи с нынешней геополитической ситуацией», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее в воскресенье президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова помочь в урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. При этом он отметил, что главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.