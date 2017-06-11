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11 июня 2017, 18:50 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА по просьбе ОАЭ заменила бригаду арбитров из Катара на матч отбора ЧМ-2018 с Таиландом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила просьбу со стороны Футбольной ассоциации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о замене судейской бригады из Катара на встречу отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года с командой Таиланда в связи с дипломатическим кризисом в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на ФИФА.

Матч Таиланд — ОАЭ пройдет в Бангкоке 13 июня. Изначально судейская бригада была сформирована из представителей Катара, но после запроса ОАЭ в нее войдут по два представителя от Сингапура и Малайзии. «Такое решение было принято по спортивным причинам в связи с нынешней геополитической ситуацией», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее в воскресенье президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова помочь в урегулировании дипломатического кризиса вокруг Катара. При этом он отметил, что главной задачей ФИФА является пропаганда футбола, а не вмешательство в геополитические вопросы. В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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