Левандовски догнал Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ-2018

Игрок «Баварии» два гола забил с пенальти и довёл число своих мячей в отборе до 11.

Левандовски сравнялся по количеству голов в квалификации ЧМ-2018 с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста лидируют в гонке бомбардиров, но Роналду провёл 5 матчей, а Левандовски — 6.