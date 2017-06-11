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11 июня 2017, 1:07 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Левандовски догнал Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации чемпионата мира — 2018 с командой Румынии (3:1).

Игрок «Баварии» два гола забил с пенальти и довёл число своих мячей в отборе до 11.

Левандовски сравнялся по количеству голов в квалификации ЧМ-2018 с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста лидируют в гонке бомбардиров, но Роналду провёл 5 матчей, а Левандовски — 6.

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