Левандовски догнал Роналду по количеству голов в квалификации ЧМ-2018
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил
хет-трик в матче квалификации чемпионата мира — 2018 с командой Румынии (3:1).
Игрок «Баварии» два гола забил с пенальти и довёл число своих мячей в отборе до 11.
Левандовски сравнялся по количеству голов в квалификации ЧМ-2018 с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста лидируют в гонке бомбардиров, но Роналду провёл 5 матчей, а Левандовски — 6.
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