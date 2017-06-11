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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30041083/
11 июня 2017, 0:56 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

«Ужасно вошли в игру, но нам помогла разница в классе»

Датская пресса разочарована в соотечественниках и удивлена сборной Казахстана.

Датская пресса разочарована в соотечественниках и удивлена сборной Казахстана. Увеличить
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Prosports.kz предлагает вашему вниманию обзор датской прессы после победы национальной команды из этой страны над сборной Казахстана (3:1).

Напомним, что голами в составе гостей отличились Николаи Йоргенсен, Кристиан Эриксен и Каспер Дольберг. Единственный мяч в команде Александр Бородюка забил полузащитник Исламбек Куат. При этом казахстанцы играли в меньшинстве с 43-й минуты после удаления капитана команды Бауыржана Исламхана.

«Дания добывает свою победу, потратив нервы и силы», — так озаглавлен материал на Dr.dk. «Игра сборной Дании в первой половине матча была нервной и бессвязной. Но после перерыва все пошло немного лучше», — начинают скандинавские журналисты.

«Датчане вышли на поле как явные фавориты, но сразу были прижаты к воротам — трудно понять, почему. В игре команды не было никакой структуры. Они лишь предпринимали напрасные попытки действовать по плану», — удивляются специалисты из Дании.

Также они уверенны, что казахстанцы могли создать проблемы неуверенным гостям, но капитан команды Александра Бородюка подвел своих партнеров: «Как ни странно, ход матча контролировали хозяева, взявшие инициативу. Но довести дело до очевидных голевых моментов им было трудно. А незадолго до перерыва Казахстан сделал задачу победить действительно трудной для себя — Бауыржан Исламхан локтем разбил губу Вильяму Квисту и был удален с поля».

Также своими наблюдениями от встречи в Алматы поделился корреспондент одного из крупнейших изданий Дании Рolitiken.dk в статье «3:1 — победа с большим простором для работы над ошибками»:

«За несколько часов до полуночи (по времени Копенгагена — прим. Prosports.kz), под конец теплого субботнего дня в самом крупном городе Казахстана — с местного космодрома был запущен в космос датчанин Андреас Могенсен в 2015 году — мы заработали три очка, победив со счетом 3:1.

Игра датских игроков была насыщена движением. Это было более-менее эффективно, и все же это слишком плохо, чтобы мы могли доминировать. И были случаи, когда нам помогала разница в классе с соперником, потому что хозяева проходили сквозь датские редуты несколько раз, но все же не угрожали воротам.

Датчане ужасно вошли в игру — ни рыба, ни мясо. Нападающие не получали забросов, и Кристиан Эриксен, который сыграл свой 61 матч в сезоне, не смог дирижировать игрой и не создал датскую пьесу, чего мы от него ожидали. Защитники были достаточно хороши в воздухе, но у них не получалось переводить мяч сразу вперед".

А вот как Рolitiken.dk описывает гол Исламбека Куата:

«Внезапно полузащитник Куат оказался прямо перед воротами и сократил отставание — 1:2, чем вызвал бурные реакцию трибун. Это заставило Харейде сморщить лоб. Но датчане отделались испугом. Ведь тренер достал свой козырь — молодого таланта из “Аякса” Дольберга».

В заключение Dr.dk решил выставить оценки игрокам и наставнику сборной Дании за победу над Казахстаном:

«Фредерик Реннов — 7

У вратаря было не слишком много работы, но он источал спокойствие и уверенность в себе. Безупречная игра.

Йенс Стрюгер-Ларсен — 10

В Алматы он сыграл намного лучше, чем против Германии. Создал прекрасную возможность для Николаи Йоргенсена до перерыва и Юссуфа Поульсена во второй половине встречи.

Симон Кьер — 7

Капитан вернулся в центр обороны, где успешно руководил защитой ворот.

Янник Вестергор — 4

Выбор в пользу большого и сильного Вестергора из немецкой «Боруссии» (Менхенгладбах) был сделан, отчасти, под конкретного соперника. Много раз вставал на пути атак соперника, но иногда рискованно ломал защитные порядки.

Риза Дурмиси — 7

Дурмиси и Брайтвайту было трудно найти взаимопонимание, и это не очень хорошо для защитника. После перерыва показал себя лучше.

Томас Делэйни — 7

В первом тайме был незаметен. Во втором все значительно улучшилось благодаря напарнику в лице Шене.

Вильям Квист — 4

Самый опытный игрок сборной Дании начал нормально, несмотря на несколько мелких шероховатостей. Однако получил удар в лицо и был заменен в перерыве.

Кристиан Эриксен — 10

Для Казахстана Кристиан Эриксен был главной звездой в составе датчан. Поэтому против него играли активней, чем против остальных 10-ти игроков. Тем не менее, забил с пенальти и создал несколько опасных моментов.

Юссуф Поульсен — 4

До перерыва не сделал практически ничего. Загубил несколько опасных моментов и плохо обрабатывал мяч. Второй тайм в его исполнении был значительно лучше, и Поульсен заработал пенальти.

Николаи Йоргенсен — 4

Лучший бомбардир года в чемпионате Голландии сказал, что хочет добиться таких же результатов в составе национальной команды. Имел несколько возможностей, но не смог ими воспользоваться. При этом открыл счет в игре.

Мартин Брайтвайт — 2

Активно помогал Делэйни. Но по-прежнему предпочитает помогать обороне, а не идти вперед. Упустил прекрасный момент при счете 2:0.

Игроки, вышедшие на замену:

Лассе Шене — 10

Вышел на второй тайм, когда задача была ясна: контролировать игру, с чем он и справился.

Каспер Дольберг — 7

Отличный резерв для сборной после трех основных форвардов. Каспер Дольберг продемонстрировал, что в будущем собирается стать важной фигурой для красно-белых.

Хенрик Далсгор — без оценки

Оге Харейде — 7

Норвежец не угадал с тактикой с самого начала. Казахстан слишком сильно доминировал в первом тайме, но Харейде сделал правильные замены и получил три выездных очка. После этого матча шансы Польши и Румынии понизились".

10.06.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Central Stadium
Казахстан 1:3 Дания
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Оге Харейде
Голы
76′ Исламбек Куат  
  Николай Йергенсен 27′
  Кристиан Эриксен 51′
  Каспер Дольберг 81′
Составы
Давид Лория  
Елдос Ахметов  
Гафуржан Суюмбаев  
43′ Бауыржан I Исламхан (к)  
Исламбек Куат  
Георгий Жуков  
Серикжан Мужиков  
63′ Юрий Логвиненко  
67′ Дмитрий Шомко  
Ян Вороговский  
56′ Азат Нургалиев  
Абзал Бейсебеков  
20′ 74′ Танат Нусербаев  
Еркебулан Тунгышбаев  
  Фредерик Реннов
  Риса Дурмиси
  Симон Кьер (к)
  Янник Вестергорд
  Томас Делэйни
  Кристиан Эриксен
  Николай Йергенсен
  Мартин Брейтуэйт
  Йенс Стрюгер Ларсен 82′
  Хенрик Далсгор
  Вильям Квист 45′
  Лассе Шене
  Юссуф Поульсен 68′
  Каспер Дольберг
Статистика
2 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
3 Угловые 2
12 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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