«Ужасно вошли в игру, но нам помогла разница в классе»
Датская пресса разочарована в соотечественниках и удивлена сборной Казахстана.
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Видимо, что-то случилось...
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Prosports.kz предлагает вашему вниманию обзор датской прессы после победы национальной команды из этой страны над сборной Казахстана (3:1).
Напомним, что голами в составе гостей отличились Николаи Йоргенсен, Кристиан Эриксен и Каспер Дольберг. Единственный мяч в команде Александр Бородюка забил полузащитник Исламбек Куат. При этом казахстанцы играли в меньшинстве с 43-й минуты после удаления капитана команды Бауыржана Исламхана.
«Дания добывает свою победу, потратив нервы и силы», — так озаглавлен материал на Dr.dk. «Игра сборной Дании в первой половине матча была нервной и бессвязной. Но после перерыва все пошло немного лучше», — начинают скандинавские журналисты.
«Датчане вышли на поле как явные фавориты, но сразу были прижаты к воротам — трудно понять, почему. В игре команды не было никакой структуры. Они лишь предпринимали напрасные попытки действовать по плану», — удивляются специалисты из Дании.
Также они уверенны, что казахстанцы могли создать проблемы неуверенным гостям, но капитан команды Александра Бородюка подвел своих партнеров: «Как ни странно, ход матча контролировали хозяева, взявшие инициативу. Но довести дело до очевидных голевых моментов им было трудно. А незадолго до перерыва Казахстан сделал задачу победить действительно трудной для себя — Бауыржан Исламхан локтем разбил губу Вильяму Квисту и был удален с поля».
Также своими наблюдениями от встречи в Алматы поделился корреспондент одного из крупнейших изданий Дании Рolitiken.dk в статье «3:1 — победа с большим простором для работы над ошибками»:
«За несколько часов до полуночи (по времени Копенгагена — прим. Prosports.kz), под конец теплого субботнего дня в самом крупном городе Казахстана — с местного космодрома был запущен в космос датчанин Андреас Могенсен в 2015 году — мы заработали три очка, победив со счетом 3:1.
Игра датских игроков была насыщена движением. Это было
Датчане ужасно вошли в игру — ни рыба, ни мясо. Нападающие не получали забросов, и Кристиан Эриксен, который сыграл свой 61 матч в сезоне, не смог дирижировать игрой и не создал датскую пьесу, чего мы от него ожидали. Защитники были достаточно хороши в воздухе, но у них не получалось переводить мяч сразу вперед".
А вот как Рolitiken.dk описывает гол Исламбека Куата:
«Внезапно полузащитник Куат оказался прямо перед воротами и сократил отставание — 1:2, чем вызвал бурные реакцию трибун. Это заставило Харейде сморщить лоб. Но датчане отделались испугом. Ведь тренер достал свой козырь — молодого таланта из “Аякса” Дольберга».
В заключение Dr.dk решил выставить оценки игрокам и наставнику сборной Дании за победу над Казахстаном:
«Фредерик Реннов — 7
У вратаря было не слишком много работы, но он источал спокойствие и уверенность в себе. Безупречная игра.
Йенс
В Алматы он сыграл намного лучше, чем против Германии. Создал прекрасную возможность для Николаи Йоргенсена до перерыва и Юссуфа Поульсена во второй половине встречи.
Симон Кьер — 7
Капитан вернулся в центр обороны, где успешно руководил защитой ворот.
Янник Вестергор — 4
Выбор в пользу большого и сильного Вестергора из немецкой «Боруссии» (Менхенгладбах) был сделан, отчасти, под конкретного соперника. Много раз вставал на пути атак соперника, но иногда рискованно ломал защитные порядки.
Риза Дурмиси — 7
Дурмиси и Брайтвайту было трудно найти взаимопонимание, и это не очень хорошо для защитника. После перерыва показал себя лучше.
Томас Делэйни — 7
В первом тайме был незаметен. Во втором все значительно улучшилось благодаря напарнику в лице Шене.
Вильям Квист — 4
Самый опытный игрок сборной Дании начал нормально, несмотря на несколько мелких шероховатостей. Однако получил удар в лицо и был заменен в перерыве.
Кристиан Эриксен — 10
Для Казахстана Кристиан Эриксен был главной звездой в составе датчан. Поэтому против него играли активней, чем против остальных 10-ти игроков. Тем не менее, забил с пенальти и создал несколько опасных моментов.
Юссуф Поульсен — 4
До перерыва не сделал практически ничего. Загубил несколько опасных моментов и плохо обрабатывал мяч. Второй тайм в его исполнении был значительно лучше, и Поульсен заработал пенальти.
Николаи Йоргенсен — 4
Лучший бомбардир года в чемпионате Голландии сказал, что хочет добиться таких же результатов в составе национальной команды. Имел несколько возможностей, но не смог ими воспользоваться. При этом открыл счет в игре.
Мартин Брайтвайт — 2
Активно помогал Делэйни. Но
Игроки, вышедшие на замену:
Лассе Шене — 10
Вышел на второй тайм, когда задача была ясна: контролировать игру, с чем он и справился.
Каспер Дольберг — 7
Отличный резерв для сборной после трех основных форвардов. Каспер Дольберг продемонстрировал, что в будущем собирается стать важной фигурой для
Хенрик Далсгор — без оценки
Оге Харейде — 7
Норвежец не угадал с тактикой с самого начала. Казахстан слишком сильно доминировал в первом тайме, но Харейде сделал правильные замены и получил три выездных очка. После этого матча шансы Польши и Румынии понизились".
|Александр Бородюк
|Оге Харейде
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|2
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
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