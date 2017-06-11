Кейн спас Англию в Глазго, Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду
Обзор субботних матчей отборочного турнира ЧМ-2018.
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«СЭ» представляет обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018.
БРИТАНСКАЯ КЛАССИКА ДЛЯ ИСТОРИИ.
Группа F. Шотландия — Англия — 2:2 (Гриффитс, 87, 90 —
114-й по счету матч шотландцев и англичан надолго останется в памяти тех, кто его видел, а огненная концовка войдет в историю. Ее вроде бы ничто не предвещало, потому что хозяева были настойчивы, но прямолинейны, а Гарет Саутгейт угадал с заменой. Казалось, свежий
Любая другая команда, наверное, в такой ситуации сломалась, однако пропустившая первые голы в текущем отборочном цикле и державшая свои ворота на замке 646 минут Англия устроила в компенсированное время штурм и спаслась в ситуации, когда едва не нарвалась на контратаку соперника. Мяч был переадресован на фланг еще одному джокеру — Стерлингу, а спас лидера группы и увеличившуюся до 35 матчей беспроигрышную серию в рамках отборов к мировым и европейским чемпионатам Кейн. Впервые в карьере выведший сборную на поле с капитанской повязкой снайпер прервал свою безголевую засуху в национальной команде на отметке 575 минут.
В параллельной игре Словения взломала мальтийскую оборону перед уходом на перерыв, когда классный обводящий удар с левой удался Иличичу. Этот же полузащитник ассистировал установившему окончательный счет Новаковичу, после чего словенцы оторвались от оставшихся четвертыми шотландцев на три очка и как минимум на несколько часов сместила со второй строчки игравшую позже конкурентов Словакию.
Но та в Вильнюсе взяла свое по праву сильного, а слабое место в литовском оборонительном бетоне блестящей передачей на классно пробившего с разворота Вайсса нашел Хамшик. Идеальным получился и штрафной в исполнении главной словацкой звезды. Его команда снова вторая, а словенцы отстают на одно очко.
РАЗМИНКА ДЛЯ БУНДЕСТИМ.
Группа С. Германия —
Немцы перед Кубком конфедерации опробовали экспериментальный состав, в котором Йоахим Лев выпустил с первых минут представителей одиннадцати разных клубов. С бундестим подобного не случалось 57 лет, но на игре и результате это никак не сказалось.
Прежде Германия в среднем забивала
Сохраняющие за собой второе место североирландцы в Баку приняли участие в, возможно, последнем матче Роберта Просинечки на посту главного тренера сборной Азербайджана. Знаменитого в прошлом хорватского полузащитника зовут в турецкий «Бурсаспор», и если субботняя игра и впрямь стала прощальной, то ее хозяевам за мгновения до финального свистка испортил Даллас. Не забивавший прежде за сборную полузащитник «Лидса» разобрался с защитниками столь же хладнокровно, как и отдавший ему передачу после выигранного подбора опытный Эванс.
После этой драматической развязки Чехия не имела права на ошибку, однако безнадежная в этом турнире Норвегия хоть и не смогла ничего противопоставить быстрому розыгрышу гостями штрафного, отыгралась благодаря 11-метровому. Роковой фол в штрафной привел к тому, что отставание чехов от второго места увеличилось до четырех очков.
ПОЛЬША ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ЙОВЕТИЧ ПОКВИТАЛСЯ С АРМЕНИЕЙ.
Группа Е. Польша — Румыния — 3:1 (Левандовски, 29, с пенальти, 57, 62, с пенальти — Станку, 77). Казахстан — Дания — 1:3 (Куат, 76 — Н. Йоргенсен, 27. Эриксен, 51, с пенальти. Дольберг, 81). Черногория — Армения — 4:1 (Бечирай, 2. Йоветич, 28, 54, 82 — Корян, 89).
Лидирующие с солидным отрывом поляки настолько измучили Румынию бесконечными атаками, что не справившийся с нервами Сэпунару в не требовавшей того ситуации прямо на глазах арбитра руками уложил на газон Левандовски. Приговор привел в исполнение сам пострадавший, продливший свою уникальную серию до одиннадцати отборочных матчей с забитыми мячами. Во втором тайме Роберт и вовсе догнал в списке лучших снайперов турнира Криштиану Роналду и еще на шаг приблизил Польшу к почти очевидному оформлению путевки на турнир в Россию.
Первый же гол субботы остался за Данией и персонально Йоргенсеном. Один из лучших бомбардиров голландской лиги и главный бомбардир ставшего чемпионом «Фейеноорда» подстроился под взвившийся свечой мяч и из района 11-метровой отметки вколотил его в ворота. Второй гол в исполнении Эриксена выглядел скорее формальностью, если бы не удивительные цифры: при новом тренере Оге Харейде полузащитник «Тоттенхэма» резко улучшил результативность, в 12 матчах отличившись 8 раз, тогда как во времена Мортена Ольсена на его счету было 6 точных ударов за 57 игр! Не обошлось и без контрольного выстрела от вундеркинда Дольберга, после чего датчанам оставалось ждать результатов конкурентов.
Плотность же в этой группе такова, что перед субботними матчами шансы на второе место сохраняла даже занимавшая пятую строчку Армения. Эта команда преобразилась с приходом на пост главного тренера Артура Петросяна, который начал свою работу в ноябре как раз с победы над Черногорией. Как и тогда, балканская команда к перерыву повела 2:0, а московский динамовец Бечирай идеально открылся под прострел с левого фланга. Но второй раз наступать на грабли хозяева не стали, а самым мстительным оказался принявший участие в параде
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