Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30041042/
11 июня 2017, 0:44 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Кейн спас Англию в Глазго, Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду

Обзор субботних матчей отборочного турнира ЧМ-2018.

Обзор субботних матчей отборочного турнира ЧМ-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«СЭ» представляет обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018.

БРИТАНСКАЯ КЛАССИКА ДЛЯ ИСТОРИИ.

Группа F. Шотландия — Англия — 2:2 (Гриффитс, 87, 90 — Окслейд-Чемберлен, 70. Кейн, 90+3). Словения — Мальта — 2:0 (Иличич, 45+2. Новакович, 84). Литва — Словакия — 1:2 (Шярнас, 90+3 — Вайсс, 32. Хамшик, 58).

114-й по счету матч шотландцев и англичан надолго останется в памяти тех, кто его видел, а огненная концовка войдет в историю. Ее вроде бы ничто не предвещало, потому что хозяева были настойчивы, но прямолинейны, а Гарет Саутгейт угадал с заменой. Казалось, свежий Окслейд-Чемберлен, поставивший в тупик не пропускавшего в пяти последних матчах на «Хэмпден Парк» Гордона, станет автором победного гола. Но тут на сцену вышел неожиданный герой Гриффитс. Этот форвард «Селтика» никогда не забивал на таком уровне, а тут с интервалом в несколько минут дважды поставил в тупик Харта потрясающими ударами со штрафных.

Любая другая команда, наверное, в такой ситуации сломалась, однако пропустившая первые голы в текущем отборочном цикле и державшая свои ворота на замке 646 минут Англия устроила в компенсированное время штурм и спаслась в ситуации, когда едва не нарвалась на контратаку соперника. Мяч был переадресован на фланг еще одному джокеру — Стерлингу, а спас лидера группы и увеличившуюся до 35 матчей беспроигрышную серию в рамках отборов к мировым и европейским чемпионатам Кейн. Впервые в карьере выведший сборную на поле с капитанской повязкой снайпер прервал свою безголевую засуху в национальной команде на отметке 575 минут.

В параллельной игре Словения взломала мальтийскую оборону перед уходом на перерыв, когда классный обводящий удар с левой удался Иличичу. Этот же полузащитник ассистировал установившему окончательный счет Новаковичу, после чего словенцы оторвались от оставшихся четвертыми шотландцев на три очка и как минимум на несколько часов сместила со второй строчки игравшую позже конкурентов Словакию.

Но та в Вильнюсе взяла свое по праву сильного, а слабое место в литовском оборонительном бетоне блестящей передачей на классно пробившего с разворота Вайсса нашел Хамшик. Идеальным получился и штрафной в исполнении главной словацкой звезды. Его команда снова вторая, а словенцы отстают на одно очко.

РАЗМИНКА ДЛЯ БУНДЕСТИМ.

Группа С. Германия — Сан-Марино — 7:0 (Дракслер, 11. Вагнер, 16, 29, 85. Юнес, 38. Мустафи, 47. Брандт, 72). Азербайджан — Северная Ирландия — 0:1 (Даллас, 90+2). Норвегия — Чехия — 1:1 (Седерлунд, 56, с пенальти — Гебреселассие, 36).

Немцы перед Кубком конфедерации опробовали экспериментальный состав, в котором Йоахим Лев выпустил с первых минут представителей одиннадцати разных клубов. С бундестим подобного не случалось 57 лет, но на игре и результате это никак не сказалось.

Прежде Германия в среднем забивала Сан-Марино по 9 мячей за игру, и хозяева, которых повел за собой капитан Дракслер, этот норматив едва не выполнили. Атаковали они много и с удовольствием, достигнув несколько памятных отметок. Во-первых, с 27 голами задолго до финиша превзойден результат предыдущего цикла. Во-вторых, впервые с 1985 года сразу три футболиста — оформивший хет-трик Вагнер, Юнес и Брандт — открыли лицевой счет на таком уровне в одной игре. Санмаринцы же повторили печальное достижение Мальты 1996 года, в трех кряду отборочных играх пропустив не менее шести мячей.

Сохраняющие за собой второе место североирландцы в Баку приняли участие в, возможно, последнем матче Роберта Просинечки на посту главного тренера сборной Азербайджана. Знаменитого в прошлом хорватского полузащитника зовут в турецкий «Бурсаспор», и если субботняя игра и впрямь стала прощальной, то ее хозяевам за мгновения до финального свистка испортил Даллас. Не забивавший прежде за сборную полузащитник «Лидса» разобрался с защитниками столь же хладнокровно, как и отдавший ему передачу после выигранного подбора опытный Эванс.

После этой драматической развязки Чехия не имела права на ошибку, однако безнадежная в этом турнире Норвегия хоть и не смогла ничего противопоставить быстрому розыгрышу гостями штрафного, отыгралась благодаря 11-метровому. Роковой фол в штрафной привел к тому, что отставание чехов от второго места увеличилось до четырех очков.

ПОЛЬША ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ЙОВЕТИЧ ПОКВИТАЛСЯ С АРМЕНИЕЙ.

Группа Е. Польша — Румыния — 3:1 (Левандовски, 29, с пенальти, 57, 62, с пенальти — Станку, 77). Казахстан — Дания — 1:3 (Куат, 76 — Н. Йоргенсен, 27. Эриксен, 51, с пенальти. Дольберг, 81). Черногория — Армения — 4:1 (Бечирай, 2. Йоветич, 28, 54, 82 — Корян, 89).

Лидирующие с солидным отрывом поляки настолько измучили Румынию бесконечными атаками, что не справившийся с нервами Сэпунару в не требовавшей того ситуации прямо на глазах арбитра руками уложил на газон Левандовски. Приговор привел в исполнение сам пострадавший, продливший свою уникальную серию до одиннадцати отборочных матчей с забитыми мячами. Во втором тайме Роберт и вовсе догнал в списке лучших снайперов турнира Криштиану Роналду и еще на шаг приблизил Польшу к почти очевидному оформлению путевки на турнир в Россию.

Первый же гол субботы остался за Данией и персонально Йоргенсеном. Один из лучших бомбардиров голландской лиги и главный бомбардир ставшего чемпионом «Фейеноорда» подстроился под взвившийся свечой мяч и из района 11-метровой отметки вколотил его в ворота. Второй гол в исполнении Эриксена выглядел скорее формальностью, если бы не удивительные цифры: при новом тренере Оге Харейде полузащитник «Тоттенхэма» резко улучшил результативность, в 12 матчах отличившись 8 раз, тогда как во времена Мортена Ольсена на его счету было 6 точных ударов за 57 игр! Не обошлось и без контрольного выстрела от вундеркинда Дольберга, после чего датчанам оставалось ждать результатов конкурентов.

Плотность же в этой группе такова, что перед субботними матчами шансы на второе место сохраняла даже занимавшая пятую строчку Армения. Эта команда преобразилась с приходом на пост главного тренера Артура Петросяна, который начал свою работу в ноябре как раз с победы над Черногорией. Как и тогда, балканская команда к перерыву повела 2:0, а московский динамовец Бечирай идеально открылся под прострел с левого фланга. Но второй раз наступать на грабли хозяева не стали, а самым мстительным оказался принявший участие в параде хет-триков и вернувший свою команду на второе место Йоветич.

Сборная Англии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Польши
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Румынии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Шотландии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
09 июня

Слуцкий возглавил английский клуб

Из "Спартака" ушел вратарь

Павлюченко снова будет играть за столичный клуб