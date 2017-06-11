Кейн спас Англию в Глазго, Левандовски сравнялся с Криштиану Роналду

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«СЭ» представляет обзор состоявшихся в субботу в Европе отборочных матчей ЧМ-2018.

БРИТАНСКАЯ КЛАССИКА ДЛЯ ИСТОРИИ.

Группа F. Шотландия — Англия — 2:2 (Гриффитс, 87, 90 — Окслейд-Чемберлен, 70. Кейн, 90+3). Словения — Мальта — 2:0 (Иличич, 45+2. Новакович, 84). Литва — Словакия — 1:2 (Шярнас, 90+3 — Вайсс, 32. Хамшик, 58).

114-й по счету матч шотландцев и англичан надолго останется в памяти тех, кто его видел, а огненная концовка войдет в историю. Ее вроде бы ничто не предвещало, потому что хозяева были настойчивы, но прямолинейны, а Гарет Саутгейт угадал с заменой. Казалось, свежий Окслейд-Чемберлен, поставивший в тупик не пропускавшего в пяти последних матчах на «Хэмпден Парк» Гордона, станет автором победного гола. Но тут на сцену вышел неожиданный герой Гриффитс. Этот форвард «Селтика» никогда не забивал на таком уровне, а тут с интервалом в несколько минут дважды поставил в тупик Харта потрясающими ударами со штрафных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">??<br>6⃣4⃣6⃣ minutes without conceding in <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> for Joe Hart<br>Then <a href="https://twitter.com/Leighgriff09">@Leighgriff09</a> gets 2⃣ in 3⃣ minutes! <a href="https://t.co/366IJYRzCB">pic.twitter.com/366IJYRzCB</a></p>— #WCQ (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/873605090157965312">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Любая другая команда, наверное, в такой ситуации сломалась, однако пропустившая первые голы в текущем отборочном цикле и державшая свои ворота на замке 646 минут Англия устроила в компенсированное время штурм и спаслась в ситуации, когда едва не нарвалась на контратаку соперника. Мяч был переадресован на фланг еще одному джокеру — Стерлингу, а спас лидера группы и увеличившуюся до 35 матчей беспроигрышную серию в рамках отборов к мировым и европейским чемпионатам Кейн. Впервые в карьере выведший сборную на поле с капитанской повязкой снайпер прервал свою безголевую засуху в национальной команде на отметке 575 минут.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">England’s last 35 qualifying matches:<br><br>WWWDWDWWDWDWDWDWDWWWWWWWWWWWWWWDWWD<br><br>26 wins<br>9 draws<br>0 defeats<br><br>Unbeaten, but close. <a href="https://t.co/1azQwtBcdp">pic.twitter.com/1azQwtBcdp</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/873600087871684610">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В параллельной игре Словения взломала мальтийскую оборону перед уходом на перерыв, когда классный обводящий удар с левой удался Иличичу. Этот же полузащитник ассистировал установившему окончательный счет Новаковичу, после чего словенцы оторвались от оставшихся четвертыми шотландцев на три очка и как минимум на несколько часов сместила со второй строчки игравшую позже конкурентов Словакию.

Но та в Вильнюсе взяла свое по праву сильного, а слабое место в литовском оборонительном бетоне блестящей передачей на классно пробившего с разворота Вайсса нашел Хамшик. Идеальным получился и штрафной в исполнении главной словацкой звезды. Его команда снова вторая, а словенцы отстают на одно очко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> | FT<br>Group F<br>??Lithuania 1-2 Slovakia??<a href="https://twitter.com/VladiW7">@VladiW7</a> and Hamsik lead Slovaks to away win <br>Details here ➡️ <a href="https://t.co/SpQDWJHJUY">https://t.co/SpQDWJHJUY</a> <a href="https://t.co/KsHtyWwfvW">pic.twitter.com/KsHtyWwfvW</a></p>— #WCQ (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/873640322701565952">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАЗМИНКА ДЛЯ БУНДЕСТИМ.

Группа С. Германия — Сан-Марино — 7:0 (Дракслер, 11. Вагнер, 16, 29, 85. Юнес, 38. Мустафи, 47. Брандт, 72). Азербайджан — Северная Ирландия — 0:1 (Даллас, 90+2). Норвегия — Чехия — 1:1 (Седерлунд, 56, с пенальти — Гебреселассие, 36).

Немцы перед Кубком конфедерации опробовали экспериментальный состав, в котором Йоахим Лев выпустил с первых минут представителей одиннадцати разных клубов. С бундестим подобного не случалось 57 лет, но на игре и результате это никак не сказалось.

Прежде Германия в среднем забивала Сан-Марино по 9 мячей за игру, и хозяева, которых повел за собой капитан Дракслер, этот норматив едва не выполнили. Атаковали они много и с удовольствием, достигнув несколько памятных отметок. Во-первых, с 27 голами задолго до финиша превзойден результат предыдущего цикла. Во-вторых, впервые с 1985 года сразу три футболиста — оформивший хет-трик Вагнер, Юнес и Брандт — открыли лицевой счет на таком уровне в одной игре. Санмаринцы же повторили печальное достижение Мальты 1996 года, в трех кряду отборочных играх пропустив не менее шести мячей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">11 - Das <a href="https://twitter.com/DFB_Team">@DFB_Team</a> startet heute erstmals seit 57 Jahren (Mai 1960) mit 11 Spielern von 11 verschiedenen Klubs. Mannschaft. <a href="https://twitter.com/hashtag/GERSMR?src=hash">#GERSMR</a> <a href="https://t.co/0JYSRXt4Qz">pic.twitter.com/0JYSRXt4Qz</a></p>— OptaFranz (@OptaFranz) <a href="https://twitter.com/OptaFranz/status/873601371395772416">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сохраняющие за собой второе место североирландцы в Баку приняли участие в, возможно, последнем матче Роберта Просинечки на посту главного тренера сборной Азербайджана. Знаменитого в прошлом хорватского полузащитника зовут в турецкий «Бурсаспор», и если субботняя игра и впрямь стала прощальной, то ее хозяевам за мгновения до финального свистка испортил Даллас. Не забивавший прежде за сборную полузащитник «Лидса» разобрался с защитниками столь же хладнокровно, как и отдавший ему передачу после выигранного подбора опытный Эванс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The moment <a href="https://twitter.com/dallas_stuart">@dallas_stuart</a> secured all three points in Baku ??? <a href="https://twitter.com/hashtag/DareToDream?src=hash">#DareToDream</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GAWA?src=hash">#GAWA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AZENIR?src=hash">#AZENIR</a> <a href="https://t.co/kc4syxVENr">pic.twitter.com/kc4syxVENr</a></p>— Northern Ireland (@NorthernIreland) <a href="https://twitter.com/NorthernIreland/status/873610371168448512">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После этой драматической развязки Чехия не имела права на ошибку, однако безнадежная в этом турнире Норвегия хоть и не смогла ничего противопоставить быстрому розыгрышу гостями штрафного, отыгралась благодаря 11-метровому. Роковой фол в штрафной привел к тому, что отставание чехов от второго места увеличилось до четырех очков.

ПОЛЬША ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ, ЙОВЕТИЧ ПОКВИТАЛСЯ С АРМЕНИЕЙ.

Группа Е. Польша — Румыния — 3:1 (Левандовски, 29, с пенальти, 57, 62, с пенальти — Станку, 77). Казахстан — Дания — 1:3 (Куат, 76 — Н. Йоргенсен, 27. Эриксен, 51, с пенальти. Дольберг, 81). Черногория — Армения — 4:1 (Бечирай, 2. Йоветич, 28, 54, 82 — Корян, 89).

Лидирующие с солидным отрывом поляки настолько измучили Румынию бесконечными атаками, что не справившийся с нервами Сэпунару в не требовавшей того ситуации прямо на глазах арбитра руками уложил на газон Левандовски. Приговор привел в исполнение сам пострадавший, продливший свою уникальную серию до одиннадцати отборочных матчей с забитыми мячами. Во втором тайме Роберт и вовсе догнал в списке лучших снайперов турнира Криштиану Роналду и еще на шаг приблизил Польшу к почти очевидному оформлению путевки на турнир в Россию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Make that... <br>1⃣1⃣ - <a href="https://twitter.com/lewy_official">@Lewy_Official</a> <br>1⃣1⃣ - <a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> <br>Another hat-trick from Poland's captain and talisman <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> ??? <a href="https://t.co/vJz6uHE4mZ">pic.twitter.com/vJz6uHE4mZ</a></p>— #WCQ (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/873637504162963457">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый же гол субботы остался за Данией и персонально Йоргенсеном. Один из лучших бомбардиров голландской лиги и главный бомбардир ставшего чемпионом «Фейеноорда» подстроился под взвившийся свечой мяч и из района 11-метровой отметки вколотил его в ворота. Второй гол в исполнении Эриксена выглядел скорее формальностью, если бы не удивительные цифры: при новом тренере Оге Харейде полузащитник «Тоттенхэма» резко улучшил результативность, в 12 матчах отличившись 8 раз, тогда как во времена Мортена Ольсена на его счету было 6 точных ударов за 57 игр! Не обошлось и без контрольного выстрела от вундеркинда Дольберга, после чего датчанам оставалось ждать результатов конкурентов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Christian Eriksen has now scored 5 international goals in 2016/17, his best goalscoring season with Denmark.<br><br>Fine finish. <a href="https://t.co/aoVYHBpc5R">pic.twitter.com/aoVYHBpc5R</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/873591921784086529">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Плотность же в этой группе такова, что перед субботними матчами шансы на второе место сохраняла даже занимавшая пятую строчку Армения. Эта команда преобразилась с приходом на пост главного тренера Артура Петросяна, который начал свою работу в ноябре как раз с победы над Черногорией. Как и тогда, балканская команда к перерыву повела 2:0, а московский динамовец Бечирай идеально открылся под прострел с левого фланга. Но второй раз наступать на грабли хозяева не стали, а самым мстительным оказался принявший участие в параде хет-триков и вернувший свою команду на второе место Йоветич.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pl" dir="ltr">✅ Robert Lewandowski ?-trick<br>✅ Stevan Jovetić ?-trick<br>✅ Sandro Wagner ?-trick<br><br>Lewandowski and Cristiano Ronaldo lead <a href="https://twitter.com/hashtag/WCQ?src=hash">#WCQ</a> with 11 goals. <a href="https://t.co/LpMlDHESNr">pic.twitter.com/LpMlDHESNr</a></p>— ESPN FC (@ESPNFC) <a href="https://twitter.com/ESPNFC/status/873643606032232449">10 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>