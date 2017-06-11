Кристиан Эриксен: Сборная Казахстана доставляла нам проблемы
Самый дорогой игрок сборной Дании анализирует матч.
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Полузащитник сборной Дании и «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в интервью Prosports.kz прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного цикла ЧМ-2018 (3:1).
— Кристиан, поделитесь впечатлениями после игры.
— Казахстан хорошо играл, старался владеть мячом, создавал опасные моменты, доставляя нам проблемы. Это была великолепная игра в нашем исполнении.
— Как вам атмосфера на стадионе и понравился ли вам Алматы?
— Все замечательно. Атмосфера мне понравилась, так и должно быть на матчах сборных. Город мне тоже сильно понравился. Выражаю благодарность принимающей стороне. У нас не было никаких проблем. Что касается игры, то мы забили два гола. Потом Казахстан нас удивил. Нам нужно было сохранить положительный результат, что мы и сделали, когда забили третий мяч. Считаю, что мы сыграли отлично.
— Интересует ваше мнение по поводу красной карточки и назначения пенальти.
— Нужно разобраться в этих моментах. Посмотреть видеоповторы, чтобы понять, что на самом деле произошло. Я не видел, что именно там было конкретно.
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