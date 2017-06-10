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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30040863/
10 июня 2017, 23:57 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Словакии победила Литву и вышла на второе место в отборочной группе F

Сборная Словакии победила команду Литвы в матче квалификации чемпионата мира — 2018.

Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте Владимир Вайсс вывел сборную Словакии вперед, результативной передачей отметился Марек Гамшик. На исходе часа игры Гамшик забил второй мяч в ворота команды Литвы. В концовке Арвидас Новиковас отыграл один мяч.

Турнирное положение в группе F после шести туров: 1. Англия — 14 очков; 2. Словакия — 12; 3. Словения — 11; 4. Шотландия — 8; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.

10.06.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа F LFF Stadium (Vetra Stadium)
Литва 1:2 Словакия
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эдгарас Янкаускас Ян Козак
Голы
90+3′ Дарвидас Шярнас  
  Владимир Вайсс 32′
  Марек Хамшик 58′
Составы
Эмилиус Зубас  
57′ Линас Климавичюс  
Тадас Киянскас  
Вайдас Славицкас  
Вальдемар Боровский  
Мантас Куклис  
69′ Дарвидас Шярнас  
Федор Черных  
Арвидас Новиков  
35′ 72′ Нериюс Вальскис  
Дейвидас Матулевичюс  
75′ Викинтас Сливка  
Мартинас Дапкус  
  Мартин Дубравка
  Ян Дюрица 90+2′
  Петер Пекарик
  Милан Шкриньяр 42′
  Мартин Шкртел 40′
  Ян Грегуш
  Владимир Вайсс
  Марек Хамшик
  Томаш Губочан 58′
  Норберт Дьембер
  Роберт Мак 77′
  Альберт Руснак
  Ондрей Дуда 89′
  Ласло Бенеш
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 2
5 Угловые 3
12 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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