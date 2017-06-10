Сборная Словакии победила Литву и вышла на второе место в отборочной группе F
Сборная Словакии победила команду Литвы в матче квалификации чемпионата мира — 2018.
Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На 32-й минуте Владимир Вайсс вывел сборную Словакии вперед, результативной передачей отметился Марек Гамшик. На исходе часа игры Гамшик забил второй мяч в ворота команды Литвы. В концовке Арвидас Новиковас отыграл один мяч.
Турнирное положение в группе F после шести туров: 1. Англия — 14 очков; 2. Словакия — 12; 3. Словения — 11; 4. Шотландия — 8; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.
|10.06.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа F
|LFF Stadium (Vetra Stadium)
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Ян Козак
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter