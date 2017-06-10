Сборная Словакии победила Литву и вышла на второе место в отборочной группе F

Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте Владимир Вайсс вывел сборную Словакии вперед, результативной передачей отметился Марек Гамшик. На исходе часа игры Гамшик забил второй мяч в ворота команды Литвы. В концовке Арвидас Новиковас отыграл один мяч.

Турнирное положение в группе F после шести туров: 1. Англия — 14 очков; 2. Словакия — 12; 3. Словения — 11; 4. Шотландия — 8; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.