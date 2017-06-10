Германия забила 7 мячей Сан-Марино, Чехия сыграла вничью с Норвегией

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Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа C, 10.06.2017, 21:45 7:0 Германия Сан-Марино

Голами в составе немцев отличились Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи, Юлиан Брандт, а также Сандро Вагнер, который оформил хет-трик.

В ещё одном матче группы С Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией (1:1). На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Сёдерлунда с пенальти.