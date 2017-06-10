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10 июня 2017, 23:54 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Германия забила 7 мячей Сан-Марино, Чехия сыграла вничью с Норвегией

Сборная Германии одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира — 2018.

Сборная Германии одержала разгромную победу над командой <nobr>Сан-Марино</nobr> в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Увеличить
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Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0.

Голами в составе немцев отличились Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи, Юлиан Брандт, а также Сандро Вагнер, который оформил хет-трик.

В ещё одном матче группы С Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией (1:1). На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Сёдерлунда с пенальти.

Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 18 очков (6 матчей); 2. Северная Ирландия — 13 (6); 3. Чехия — 9 (6); 4. Азербайджан — 7 (6); 5. Норвегия — 4 (6); 6. Сан-Марино — 0 (6).

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