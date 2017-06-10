Германия забила 7 мячей Сан-Марино, Чехия сыграла вничью с Норвегией
Сборная Германии одержала разгромную победу над командой
Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира — 2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0.
Голами в составе немцев отличились Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи, Юлиан Брандт, а также Сандро Вагнер, который оформил
В ещё одном матче группы С Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией (1:1). На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Сёдерлунда с пенальти.
Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 18 очков (6 матчей); 2. Северная Ирландия — 13 (6); 3. Чехия — 9 (6); 4. Азербайджан — 7 (6); 5. Норвегия — 4 (6); 6.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter